TÜYAP'ta İstanbul Kitap Fuarı heyecanı! İşte tarihi
Her yıl olduğu gibi bu yılda TÜYAP'ta Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı düzenlenecek. 38. si gerçekleşecek İstanbul Kitap Fuarı'na her yıl büyük ilgi gösteriliyor. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişinin katılacağı İstanbul Kitap Fuarı'nın kaçta başlayacağı ve nerede olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Haberimizin devamında TÜYAP'ın nerede olduğu ve fuarın ne zaman açılacağını öğrenebilirsiniz.
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her sene olduğu bu yılda büyük bir ilgi ile bekleniyor. Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olacağı, 300 kültür etkinliğine ve 2000’den fazla imza gününe ev sahipliği yapan İstanbul Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmasından çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda organizasyon düzenleyecek.
TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN AÇILIYOR?
TÜYAP 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
TÜYAP KİTAP FUARI NEREDE?
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de gerçekleştirilecektir.Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuarın son günü 10 Kasım Pazar akşamı ise 19.00'da sona erecektir.