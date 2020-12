Tuvalet eğitiminde yanlış tutum çocuğu etkiliyor

Çocuklarda tuvalet eğitimi aileler tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Çocuklara 2-4 yaşları arasında verilmesi gereken tuvalet eğitimi sırasında dikkat edilmesi gereken noktalara karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, yanlış tutumların çocukta davranış bozukluklarına yol açabileceğini belirtti.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi Hatice Elcil, çocuklarda tuvalet eğitimi sırasında yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler verdi.

Çocukların istekleri dikkate alınarak eğitim verilmesi gerektiğini belirten Elcil, çocuğun anlayabileceği bir dille açıklamalar yapılması gerektiğini dile getirdi.

Çocuğun anlayabileceği bir dille açıklamalar yapılıp konuyu anlamalarını sağlamanın önemine vurgu yapan Elcil, tuvalet eğitimi sürecindeki ebeveynin davranışları, çocuğun kişilik gelişimini etkilediğine dikkat çekti.

“BAŞARMASINA İZİN VERİLEN ÇOCUKLAR, TUVALET EĞİTİMİNE DE DAHA RAHAT BİR GEÇİŞ SAĞLARLAR”



İnatlaşmanın veya cezalandırmanın çocuğun isteksiz davranmasına yol açacağını dile getiren Elcil, şu şekilde konuştu:

“Çocukların tuvalet eğitimi aldığı 2-4 yaş aralığına geniş bir bakış açısıyla bakılmalıdır. Bu dönem çocukların bağımsız olmak istedikleri dönemdir. Çocuk bu dönemde; tabaktan eliyle yemek yemek, suyu taşımak ve her şeye dokunmak ister. Fakat kendisinin her şeyi yapamadığını anladığında; yapmaya devam mı etmeliyim yoksa yardım mı istemeliyim düşünceleri içerisinde kaybolur. Birçok şeyi kendisi yapmak istediği için çocuk, ebeveynleriyle inatlaşmaya başlar. Bu dönemde çocuğun her istediği yerine getirilmemeli ama çocukla çok da inatlaşılmamalıdır. Eğer çocuk çok koruyucu ya da sürekli ceza veren ebeveynlerle karşı karşıya kalırsa bağımsızlığını kazanamayabilir. İstekleri ve hevesleri dikkate alınarak kendisinin başarmasına izin verilen çocuklar, tuvalet eğitimine de daha rahat bir geçiş sağlarlar.”