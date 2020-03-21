Turşu koronavirüsü önlüyor mu? Turşunun faydaları neler?

Koronavirüse karşı turşu iyi geliyor mu? gibi soruların ardından kornişon turşu tarifleri ve turşu yapmanın püf noktaları araştırılıyor. Uzmanlar, sağlık açısından problemi olmayan insanlar için ev yapımı turşunun virüslere karşı koruyabileceğini belirtiyor.

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman, ev yapımı turşunun sağlık problemi olmayan bireylere virüslerden korunmanın önemli olduğu bugünlerde faydalı olabileceğini belirtti. Ancak yapısındaki yüksek sodyum, tuz içeriğinden dolayı yüksek tansiyonu, mide problemleri, böbrek yetmezliği gibi sağlık problemi olan bireylerde tüketimi tavsiye edilmediğini söyleyen Kahraman, “Sağlıklı bireylerde de ödeme neden olabileceğinden dolayı turşu tüketilen günlerde yeterli su tüketimi daha da önemli hâle gelir. Özellikle ev yapımı turşu, kontrollü bir şekilde tüketildiğinde, koruyucu ve katkı maddesi içermediğinden, yapımında daha az tuz ve daha fazla sirke eklenebileceğinden sağlık açısından faydaları artmaktadır.” İfadelerini kullandı.

TURŞUNUN FAYDALARI

Özellikle lahana turşusu gibi ev yapımı turşular fermente bir besin olduğundan dolayı, probiyotik yani sağlığa yararlı mikroorganizma, kaynağıdır. Böylece bağırsakları ve sindirim sistemini düzenler, kabızlıktan korur, mutluluk hormonu olan serotonin salgılanmasını destekler

Yapısındaki sirke ve tuz sayesinde, antimikrobiyaldir yani mikroplara karşı koruyucudur. Aynı zamanda çeşit çeşit sebzelerden yapılan ev turşusunun antioksidan kapasitesi artacağından sofrada bulunan salatalar gibi bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar

Bunların yanı sıra turşu, sebze grubundan olduğundan dolayı lif kaynağıdır. Böylece kan şekerinin dengelenmesinde, kabızlığın giderilmesinde rol oynamaktadır.

Sağlıklı bireylerde, mutfağımızın adeta bir geleneği olan kuru fasulye ya da nohut yemeğinin yanında bir miktar turşu, hem lezzet hem de sağlık açısından katkı sağlar.