Bu konuda ne kadar bilgilisiniz?

Türkiye’nin yeryüzü şekilleri yaylacılık yapımı açısından oldukça büyük imkanlara sahiptir. Yüksek ve engebeli olduğundan kaynaklı da yol yapımı ülkemizde pahalıdır. Ayrıca yeryüzü şekillerinin özellikleri için iklim ve bitki örtüsü bakımından çeşitlilik gösterdiği söylenebilir. Türkiye'nin bugünkü halini alması yıllar boyu geçirdiği aşamalar sonrasında oluşmuştur. Ülkemiz yeryüzü şekilleri açısından diğer ülkeler tarafından oldukça dikkat çekmektedir.

TÜRKİYE’NİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Türkiye bugünkü halini uzun yıllar boyu geçirdiği aşamalar sonrasında almıştır. Jeolojik zamanlarda geçirdiği değişiklikler, iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle farklı yeryüzü şekilleri oluşmuştur. Yer şekilleri denince işin içerisine, dağlar, ovalar, akarsular ve platolar gibi konular girmektedir. Türkiye'nin yeryüzü şekillerinin oluşmasını sağlayan iç ve dış kuvvetler şu şekildedir;

İç Kuvvetler: Yeryüzüne asıl şeklini veren, enerjilerini magmadan alan kuvvetlerdir. Kırık ve kıvrım dağlar ile volkanik dağların oluşması, denizlerde yaşanan gel-git hareketleri, geniş alanların lavlarla kaplanması iç kuvvetlerin etkisiyle olmaktadır. Türkiye’de yer şekillerinin oluşmasında en etkili iç kuvvetler orojenez ve epirojenezdir.

Dış Kuvvetler: Enerjilerini güneşten alan kuvvetlerdir. İç kuvvetlerin oluşturduğu yeryüzü şekillerini biçimlendirmeye devam ederler. Akarsu, rüzgar, buzul, akıntı gibi aşındırıcı kuvvetlerdir. Türkiye’de yer şekillerinin biçimlenmesinde en etkili olan dış kuvvet ise akarsulardır.

Türkiye'nin yeryüzü şekillerinin genel özellikleri şunlardır;