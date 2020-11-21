Türkiye'nin en acı biberiyle reçel yaptılar

Acı biberden yapılmış reçeli hiç tattınız mı? İlk başta kulağa tuhaf gelse de Hatay'da girişimci kadınlar Türkiye’nin en acı biberi olarak bilinen Samandağ biberi ile reçel yaparak satışa sundular.

DHA'da yer alan habere göre UNESCO tarafından ‘Yaratıcı Şehirler’ ağına dahil edilen gastronomi kenti Hatay’ın Samandağ ilçesinde yetiştirilen ve acısı ile tanınan biberden üretilen reçele ‘Aşk Reçeli’ adı konuldu.

Samandağ Belediyesi’ne bağlı bir kooperatif tarafından yapımına başlanan biber reçelinin Türkiye geneline tanıtılması hedefleniyor. Kadın girişimci Gönül Dağ tarafından üretilen 'Aşk Reçeli' hem acı hem tatlı tadıyla merak uyandırıyor.

ACI BİBER REÇELİ NASIL YAPILIR?

Reçeli hem acı hem de tatlı biberden yaptıklarını söyleyen Dağ, acı biber reçeli tarifini şöyle anlatıyor:

"Biberlerimizi yıkayıp ince ince doğradıktan sonra şekerle beraber tencereye koyuyoruz. İki saat bir süre bekledikten sonra, suyunu bırakıyor. Onu suyu ile beraber kaynatıyoruz, kıvamını aldıktan sonra hazır hale geliyor. Piştikten sonra onu kavanozlara doldurup, havasını alıp satışa hazır hale getiriyoruz. Bu reçelin özelliği acı biber ile yapılmasıdır.”

"GÜZEL BİR LEZZET ORTAYA ÇIKTI"

Kadın girişimcilere destek vererek onların iş hayatına dahil olması için imkanlar tanıdıklarını söyleyen Samandağ Belediyesi Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yeliz Beyaz, son dönemlerde ünlenen Samandağ biberi ile reçel yapmaya karar verdiklerini ve güzel bir lezzeti ortaya çıkardıklarını söyledi. Beyaz, reçelin doğal olduğu ve hiçbir şekilde katkı maddesi kullanmadıklarını belirtti.

"ÜRÜNLER ÇOK RAĞBET GÖRÜYOR"

Üretim evinde yüze yakın ürün bulunduğunu ve bu ürünlerinin tamamının ‘Gastro Köy’ markası ile satışını yaptıklarını söyleyen Beyaz, şunları söyledi: