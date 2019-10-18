Türkiye'de kaç kişi Whatsapp kullanıyor? İşte şaşırtan sonuç

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ı Türkiye'de 43 milyon 464 bin mobil kullanıcının kullandığı belirlendi.

En yüksek kullanıcı sayısına sahip mobil uygulamaların başında gelen popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Türkiye'de 43 milyon 464 bin mobil kullanıcı tarafından kullanılıyor.

İnternet ölçüm ve araştırmalarını yapan Gemius, Eylül 2019 verilerine göre Türkiye'de en yüksek mobil kullanıcı sayısına sahip uygulamaların listesini çıkardı. Yapılan araştırmaya göre 43 milyon 464 bin tekil gerçek kullanıcısı bulunan Whatsapp, en çok kullanıcıya sahip uygulama oldu. Whatsapp’ı telefonunda aktif olarak kullananların, 49 milyon 900 bin olan toplam mobil kullanıcı sayısına oranı ise yüzde 87,1.