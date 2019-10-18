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  3. Türkiye'de kaç kişi Whatsapp kullanıyor? İşte şaşırtan sonuç

Türkiye'de kaç kişi Whatsapp kullanıyor? İşte şaşırtan sonuç

Türkiye'de kaç kişi Whatsapp kullanıyor" İşte şaşırtan sonuç

Türkiye'ede kaç kişinin Whatsapp kullandığı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Whatsapp kullanıcı sayısının kaç olduğu ile ilgili çeşitli tahminler yapılıyordu. En yüksek kullanıcı sayısına sahip mobil uygulamalarda başı çeken Whatsapp ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı olan bir program... İşte ülkemizde Whatsapp kullanan kişi sayısı...

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ı Türkiye'de 43 milyon 464 bin mobil kullanıcının kullandığı belirlendi.

En yüksek kullanıcı sayısına sahip mobil uygulamaların başında gelen popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Türkiye'de 43 milyon 464 bin mobil kullanıcı tarafından kullanılıyor.

İnternet ölçüm ve araştırmalarını yapan Gemius, Eylül 2019 verilerine göre Türkiye'de en yüksek mobil kullanıcı sayısına sahip uygulamaların listesini çıkardı. Yapılan araştırmaya göre 43 milyon 464 bin tekil gerçek kullanıcısı bulunan Whatsapp, en çok kullanıcıya sahip uygulama oldu. Whatsapp’ı telefonunda aktif olarak kullananların, 49 milyon 900 bin olan toplam mobil kullanıcı sayısına oranı ise yüzde 87,1.

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