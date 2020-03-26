Türkiye koronavirüse karşı tek yürek oldu! Kadınlar gönüllü maske üretiyor

Türkiye koronavirüse karşı tek yürek oldu. 7'den 70'e herkes sağlık çalışanları için seferber oldu. Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici kadınlar, koronavirüs salgınına karşı piyasadaki maske ihtiyacını karşılamak amacıyla gönüllü maske üretimine başladı. Kadınlar, günlük ürettikleri 250 dolayında maskeyi, sterilize işleminin ardından sağlık kuruluşlarına gönderiyor.

DHA'da yer alan habere göre Kelkit ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören usta öğretici kadınlar, koronavirüsle mücadele kapsamında, korunma amaçlı kullanılan maske ihtiyacının karşılanmasında destek olabilmek için harekete geçti. Gönüllü 10 usta öğretici kadın tarafından üretimine başlanılan maskeler, dezenfekte işlemleri yapılarak paketleniyor. Atölyede üretilen günlük 250 maske, kentteki sağlık kuruluşlarına gönderiliyor.

Kelkit Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Sağlam, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de birçok tedbirin alındığını belirti. Hastane yönetimiyle yapılan istişare sonunda sağlık personelinin virüse karşı daha iyi korunması ve üretime destek olmak için proje yaptıklarını kaydeden Sağlam, "Halk eğitim merkezimizde 10 tane usta öğreticimizin gönüllü çalışmasıyla beraber kaymakamlığımızın desteği ve halk eğitimimizde günde yaklaşık 250 civarı maske üretiliyor. Maskelerimizi ürettikten sonra hastanemize götüreceğiz. Sterilize işlemleri yapıldıktan sonra paketleyeceğiz. Stoklarımızı artırdıktan sonra özellikle hastanemizde riskli hastalarımızı tedbir amaçlı kullanacağız.” dedi.

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"MASKELER DEZENFEKTE YAPILACAK"

Hastane Sağlık Bakım Müdürü Meral Fidan Uçan ise maskelerin paketlenmeden önce dezenfekte yapıldığını belirterek, "Halk Eğitim Merkezimizde usta öğreticilerimiz maske yapımına başlamadan önce kendilerini dezenfekte ederek önlüklerini giyiyorlar. Malzemelerimiz özel kağıdı ve gazlı bezden oluşmakta. Üretilen maskelerimiz hastaneye gönderilip, steril edilip paketlenerek kullanıma sunulmaktadır” ifadelerinde bulundu.

"GÖNÜLLÜ ARKADAŞIMIZLA ÜRETİM YAPIYORUZ"

Usta Öğretici Emine Gülseven de maske üretiminde aralarında görev dağılımı yaptıklarını anlatarak, "Günde 200- 250 arasında maske üretebiliyoruz. Usta öğreticilerimiz olarak görev dağılımı yaptık, kimimiz kesim, kimimiz ise dikim aşamasında çalışıyor. Birlikte çalışarak maskeleri üretiyoruz. Üretilen maskeler ise hastanemiz bünyesinde sterile olarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Umarız bizim de bu zorlu sürece katkımız olur.” dedi.