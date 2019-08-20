Selülitlerden kurtulmanın yolu ondan geçiyor

Türk kahvesi işlevi dışında güzellik sektöründe de kadınların tercih ettiği bir ürün haline geldi. Öyle ki içilen kahveler artık ziyan edilmiyor ve telvesi ile yüz maskesi yapılıyor. Bu kez size yüz için değil selülitlerinizden kurtulmanız için özel bir tarif vereceğiz. Türk kahvesi işlevi dışında güzellik sektöründe de kadınların tercih ettiği bir ürün haline geldi. Öyle ki içilen kahveler artık ziyan edilmiyor ve telvesi ile yüz maskesi yapılıyor. Bu kez size yüz için değil selülitlerinizden kurtulmanız için özel bir tarif vereceğiz.

20 Ağustos 2019 Salı 14:53
20 Ağustos 2019 Salı 15:21
Selülitlerden kurtulmanın yolu ondan geçiyor

Artık herkes doğanın bizlere sunduğu nimetlerden yararlanmak için doğal ve bitkisel maske tariflerinden yararlanıyor. Özellikle yaz ayları gelmeden önce hazırlıklara başlayan ünlüler , selülitlerinden kurtulmak için Türk kahvesi maskesinden yararlanıyor. Sizde Türk kahvesi ile cildinizi güzelleştirebilirsiniz.

Türk kahvesi telvesi cilde faydalarından dolayı bildiğiniz gibi biz kadınların vazgeçilmez içeceklerinden bir tanesidir. Önce güzelce bol köpüklü bir Türk kahvesi yaparız belki yanında bir sigara içeriz ve ardından da hemen fincanı kapatıp fal baktırmaya çalışırız. Ancak artık fala ayıracağınız zamanı bazı durumlarda selülitlerinize ayırabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken bol telveli Türk kahvenizi selülitli olan bölgelere iyice yedirmeniz. Türk kahvesinin telveleri aynı zamanda sivilcelere de iyi gelmektedir. Cildinde sivilce problemi yaşayan kişilerin denemesi gereken doğal ve bitkisel bir çözümdür. Türk Kahvesi ile selülit giderme işleminin uygulamasını aynı şekilde yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Şimdi sizlere Türk kahvesi ile selülitlerinizden nasıl kurtulacağınızı ve aynı zamanda sivilcelerinizden nasıl arınacağınızı anlatmaya başlayalım.

MALZEMELER

TÜRK KAHVESİ ( BOL TELVELİ ) SELÜLİT MASKESİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak Türk kahvesini için ve telveler tamamen kurumadan mümkünse sıcak şekilde iken selülitli olan bölgelere iyice yedire yedire ve dairesel hareketler çizerek masaj yapın.

Selülitli bölgelere kompres uygulayacağınız ve dairesel hareketler ile yapacağınız bu masaj sayesinde kısa süre içerisinde selülitlerden kurtulabilecekisiniz. Selülit olan bölgelere uyguladığınız Türk kahvesini yaklaşık olarak 5 dakika boyunca masaj yaparak uyguladıktan sonra soğuk su ile yıkayabilir veya duşa girebilirsiniz.

Türk Kahvesi ile Selülit Maskesi uygulamasını haftada iki veya üç kez uygulayabilirsiniz. Selülitlerinizin çok kısa süre içerisinde kaybolacağını kendi gözlerinizle de görebilirsiniz.

DAİRESEL HAREKETLERLE MASAJ YAPIN

Burada en önemli olan olaydan bir tanesi de dairesel hareketlerle masaj yapmaktır. Masa yapmak selülit içerisinde bulunan yağların kırılmasını aynı zamanda selülitli olan bölgeye kan gitmesi ve içerisinde bulunan yap tabakasının kırılmasından dolayı daha etkili olacaktır.

Avrupa’dan gelen bir çok turist Türk Kahvesi alıp ülkelerinde sivilce tedavisi ve selülit tedavisi için kullanıyorlar. Yurt dışında da turkish coffee and sellulite mask adını verdikleri bu yöntem ile kendi spalarında bile uyguluyorlar. Türk kahvesi ile selülitlerinizden kurtulmak işte bu kadar kolay.

Ayrıca bir diğer özelliği Türk kahvesi kilo vermenize yardımcı olur.

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