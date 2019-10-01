Turgay Tanülkü'den Tarık Ünlüoğlu açıklaması: Yaklaşık 1 yıldır keyfi yoktu

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Tarık Ünlüoğlu'nun aramızdan ayrılması herkes tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Pek çok sanatçı arkadaşı, Ünlüoğlu ile ilgili duygu düşüncelerini paylaştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Şahin Ağa'sı Turgay Tanülkü aksam.com.tr' den Ferit Ömeroğlu'na Tarık Ünlüoğlu ile olan dostluğunu ve hastalık sürecini anlattı.

“ÇOCUKLARA MANEVİ ANLAMDA ÇOK ŞEY KATARDI”

Bir ömrü paylaştınız birlikte neredeyse... Başınız sağ olsun öncelikle...

Aydın bir insanı kaybettik. Hem okul arkadaşlığını hem de devlet tiyatrosunda 50 yıllık bir hayatı paylaştık birlikte... O'nu yeni tanıyanlar farklı özelliklerini gördüler ancak çok duygusal bir insandır. Bu duygusallığını da espriye vururdu. Okulda da okul dışında da birçok şey paylaştığım yakınımdı. Cezaevlerinde yaptığımız turnelerde, programlarda kendisi de desteğini hiç esirgemezdi. Çocuklara manevi anlamda çok şey katardı.

“HERKES YARA ALDI GİDİŞİNDEN”

Set ortamında nasıldı?

EDHO setinde de bir ağabey gibi davranırdı herkese... "Ben başrolüm..." diyerek aksi davranmazdı. Bu set ortamında olanlar için çok önemli bir değerdir. Bu yüzden herkes yara aldı kendisinin gidişinden…

“YAKLAŞIK 1 YILDIR PEK KEYFİ YOKTU”

Son dönemlerde nasıldı peki? Görüşüyor muydunuz?

Son dönemlerde rahatsızlığı başlamıştı. Yaklaşık 1 yıldır pek keyfi yoktu. Yazın biraz düzelmişti. Görüşüp, birbirimize moraller veriyorduk. Geçen pazartesi günü kalp krizi geçirdim. Damarlarıma stent takıldı. Bana, "dikkat et kendine" diyordu. Sonrasında böyle bir kayıp yaşadık ne yazık ki... Hastalığı ağırdı. Giderek yıpranıyordu ama bu kadar erken beklemiyorduk.