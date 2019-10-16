Tüp bebek tedavisinde yan etkiler nelerdir?

Tedaviye karar verildikten hemen sonra, kadınların yumurtlama döneminde salgıladığı hormonlar daha fazla dozlarda hormon kadın vücuduna enjekte edilir. Bu sayede birden çok yumurta elde edilme amaçlanır. Yumurtalar 18 ile 20 mm boyutlarına ulaştıktan sonra yumurta çatlatma iğnesi vurulur. Böylece yumurta zamanı planlanır. İğnenin yapılmasından 35, 36 saat sonra ameliyat ortamında, vajinal yoldan ultrasonografi yöntemi ve iğne yardımıyla yumurtalar toplanır. Aynı anda erkekten alınan spermler de hazır edilir. Hastane ortamında döllenme sağlanır ve embriyo gelişimi gerçekleştirilir.

Embriyolar gelişimleri süresince her açıdan takip edilir. Takip sırasında rahme tutunma ihtimali en yüksek embriyolar seçilir. Seçilen özel embriyolar ana rahmine vajinal yoldan yerleştirilir. Geri kalan tüm embriyolar uygun ortamda saklanır ve olası bir gebe kalamama durumunda tekrar tüp bebek tedavisi uygulanmak üzere muhafaza edilir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNİN OLASI YAN ETKİLERİ

Tüp bebek tedavisinde birden fazla yumurta elde edebilmek için bazı ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar bazı yan etkiler meydana getirebilir. Bunlar arasında alerjik reaksiyonlar, baş ağrısı, ishal, kusma, bulantı, karın ağrısı, vücudun bazı bölgelerinde ödem, enjeksiyonun gerçekleştiği bölgede şişme, morartı, ağrı, tahriş, ruh halinde değişiklikler, bunalma ve yorgunluk bulunmaktadır.

Ülkemizde her ne kadar tek embriyo transferine izin verilse de birden çok embriyonun kadın vücuduna yerleştirilmesi ile çoğul gebelik riski oluşturur. Bu risk anne ve çocuğun hayatını olumsuz etkileyebilir. Bu riskler arasında erken doğum, maternal kanama, gestasyonel diyabet ve yüksek kan basıncı yer almaktadır. Tüp bebek tedavisinin diğer başarısız olma durumu olan çoğul gebelik durumunda genellikle erken doğum ile beraber düşük gerçekleşir.

TÜP BEBEK TEDAVİDE BAŞARISIZLIK

Tüp bebek tedavisinde en sık karşılaşılan problem tedavide başarısızlıktır. Özellikle annenin yaşının ilerlediği durumlarda tüp bebek tedavisi olumsuz sonuçlanmaktadır. Yine yaş ile beraber stres, sigara, aşırı kilo, sperm kalitesinin düşüklüğü ve tüplerde sıvı birikmesi olması durumlarında da tedavi başarısız olabilmektedir.