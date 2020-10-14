Tümörün ilk belirtisi: Baş ağrısı! Hangi ağrılar tümör anlamına gelir?

Zaman zaman herkes baş ağrısı probleminden yakınır. Hatta ağrısız ve ilaçsız gün geçirmeyenler de mevcut. Yavaş büyüyen bazı tümörlerin zamanla baş ağrısı yaptığına dikkat çeken uzmanlar, tümörün beyne baskı uygulamasıyla ilk belirtilerin ortaya çıktığını söyledi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, iyi huylu beyin tümörleri ve tedavi seçenekleriyle ilgili bilgi verdi.

İYİ HUYLU TÜMÖRÜN ÖZELLİKLERİ

İyi huylu beyin tümörünün yavaş büyüyen bir hücre kütlesi olduğunu belirten Baykara, şu bilgileri verdi:

“Genellikle tek bir yerde kalır ve yayılmaz. Genel olarak beyin tümörleri, ne kadar hızlı büyüdükleri ve ne kadar yayılabilecekleri gibi davranışlarına göre 1'den 4'e kadar derecelendirilir. Derece 1.tümörler en iyi huylu tümörlerdir. 4. derece tümörlerde en kötü huylu tümörler olarak sınıflandırılırlar. Düşük dereceli yani iyi huylu beyin tümörleri 1. veya 2. derece olarak sınıflandırılan tümörlerdir. Yavaş büyüme eğilimindedir ve yayılma olasılığı düşüktür, bu nedenle iyi huylu olarak sınıflandırılırlar.”

“İLK BELİRTİLER BAŞ AĞRISI, NÖBET OLABİLİR”

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, beyin tömürü belirtileriyle ilgili şunları söyledi:

“Düşük dereceli veya iyi huylu bir beyin tümörünün belirtileri, ne kadar büyük olduğuna ve beyinde nerede olduğuna bağlıdır. Yavaş büyüyen bazı tümörler ilk başta herhangi bir belirtiye neden olmayabilir. Sonunda, tümör beyne baskı uygulayabilir. İlk belirtiler baş ağrısı veya nöbet olabilir. Tümör ayrıca beynin bir bölgesinin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Örneğin, oksipital lobdaki (beynin arkasındaki) bir tümör bir tarafta görme kaybına neden olabilir. Tümör kafatasının içindeki basıncın artmasına neden olursa, aşağıdaki belirtilere yol açabilir. Epilepsi veya nöbetler, vücudun bir bölgesinde büyük nöbetler veya seğirme olabilir."

ŞİDDETLİ, KALICI BAŞ AĞRISI NE ANLAMA GELİR?



Baş ağrısının sinirlilik, uyuşukluk, ilgisizlik veya unutkanlık, bazen ani olan ve görünürde bir neden olmaksızın kusma, baş dönmesi, kısmi görme veya işitme kaybı, halüsinasyon gibi sorunlara neden olabileceğini belirten Op. Dr. Eyüp Baykara tümör hakkında şunları söyledi:

"Beynin farklı alanları farklı işlevleri kontrol eder, bu nedenle herhangi bir beyin işlevi kaybı, tümörün bulunduğu yere bağlı olacaktır. Örneğin, aşağıdakileri etkileyen bir tümör:

Ön lob - kişilikte değişikliklere, vücudun bir tarafında zayıflığa ve koku kaybına neden olabilir

Parietal lob - konuşma, kelimeleri anlama, yazma, okuma, belirli hareketleri koordine etmede zorluklara neden olabilir ve ayrıca vücudun bir tarafında uyuşma olabilir

Oksipital lob - bir tarafta görme kaybına neden olabilir

Temporal lob - uyuşmalara veya bayılmalara, garip kokulara ve konuşma ve hafıza sorunlarına neden olabilir

Beyincik - koordinasyon kaybına, yürüme ve konuşma zorluğuna, gözlerde titremeye, kusmaya ve boyun tutmasına neden olabilir

Beyin sapı - dengesizliğe ve yürüme zorluğuna, yüz zayıflığına, çift görme ve konuşma ve yutma güçlüğüne neden olabilir.”

“İYİ HUYLU TÜMÖRLERDE ANA TEDAVİ YÖNTEMİ AMELİYAT”

İyi huylu tümörlerin çoğunda ana tedavi yönteminin ameliyat olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Eyüp Baykara, tümör tedavisiyle ilgili şu bilgileri verdi: