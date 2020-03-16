Tulum bedene göre nasıl seçilmeli?

Türkiye'nin tarz yarışmalarından biri olan Doya Doya Moda'da bugün yarışmacılar tulum şıklığı için tercihlerini yaptı. 16 Mart Pazartesi Doya Doya Moda'da yarışmacıların ne giyindiği merak ediliyor. 500 liralık bütçe ile aldıkları kıyafetler ve aksesuarlarla jürinin karşısına çıkan yarışmacılar tarzlarıyla izleyenlere de fikir oluşturuyor. Yarışmanın ardından bu haftanın kıyafetlerinden olan tulum nasıl seçilir araştırılıyor.

Uzunu, kısası, askılısı, abiyesi ve birçok çeşidi olan tulumlar çok tercih ediliyor. Tulum, kısa boyluları daha kısa uzun boyluları daha uzun gösteriyor. Bacak boyunuzu uzun göstermek için ise belden kemerli tulumlar tercih edebilir. Kusur kapamanın biraz zor olduğu bir kıyafet çeşidi olsa da tek parça olması itibarıyla desenli tulumlar hem hareketlilik katıyor hem de çeşidine göre kişiyi daha zayıf gösterebiliyor. Aslında geçmiş yılların modası olan tulumu eski filmlerde de görmekteyiz. Geçmişi modernle birleştiren moda sektörü şu an tulum çeşitlerini yeniden vitrinlerde sunuyor. Tulumu kullanmanın diğer rahatlığı ise spor ayakkabı veya topuklu ayakkabı ile de kullanılabilir olmasıdır. İş yerinde de tek parça kıyafet olan tulum dolabın popüler tercih edilenleri arasında yer alıyor.