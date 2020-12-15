Trakya'nın meşhur hayrabolu tatlısı tarifi! Hayrabolu tatlısının püf noktası

Trakya hayrabolu tatlısının püf noktası kullanılan peynirdir. İrmik, peynir, un ve yumurta ile hazırlanan hayrabolu tatlısı tarifi haberimizde...



HAYRABOLU TATLISI MALZEMELER

2 su bardağı un

2 su bardağı irmik

400 gram tuzsuz beyaz peynir

2 adet yumurta

2 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı karbonat

Şerbet için

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Yarım adet limonun suyu

Süsleme için

Kaymak

Tahin

Yarım su bardağı ceviz içi (iri parçalanmış)

HAYRABOLU TATLISI TARİFİ

Trakya mutfağına özel hayrabolu tatlısı tarifine bayılacaksınız. Hayrabolu tatlısı için öncelikle peyniri bir kaba alın ve iyice ufalayarak minik hale getirin. Ufaladığınız peynire 2 adet yumurtayı ve 2 adet yumurta sarısını ekleyip karıştırın.

Ardından diğer malzemeleri de ilave ederek yoğurun ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hazırladığınız hamurdan mandalinadan biraz büyük olacak şekilde parçalar kopartın ve elinizle yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıttığınız 180 derece fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra fırından alın ve soğumaya bırakın.

Şerbeti için şekeri ve suyu bir tencereye alıp, şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra içine limon suyunu ekleyin ve soğumuş olan kurabiyeleri şerbetin içine atın. Bu şekilde tatlılarla beraber yaklaşık 10 dakika daha kaynatın ve altını kapatıp, şerbeti çekmeleri için bir kenara alın.

Şerbet tamamen soğuduktan sonra tatlınızı şerbetten alarak servis edebilirsiniz. Tatlıyı kaymak, tahin ve kırık cevizle süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Afiyet olsun.