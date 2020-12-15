Trakya'nın meşhur hayrabolu tatlısı tarifi! Hayrabolu tatlısının püf noktası
Trakya'nın meşhur hayrabolu tatlısı peynirle yapılan şerbetli bir tatlıdır. Kemalpaşa tatlısına benzetilse de ondan farklı şekilde hazırlanıyor. Kaymak, dondurma veya fındıkla süsleyebileceğiniz hayrabolu tatlısı tarifi haberimizde...
Trakya hayrabolu tatlısının püf noktası kullanılan peynirdir. İrmik, peynir, un ve yumurta ile hazırlanan hayrabolu tatlısı tarifi haberimizde...
HAYRABOLU TATLISI MALZEMELER
2 su bardağı un
2 su bardağı irmik
400 gram tuzsuz beyaz peynir
2 adet yumurta
2 adet yumurta sarısı
1 çay kaşığı karbonat
Şerbet için
3 su bardağı toz şeker
4 su bardağı su
Yarım adet limonun suyu
Süsleme için
Kaymak
Tahin
Yarım su bardağı ceviz içi (iri parçalanmış)
HAYRABOLU TATLISI TARİFİ
Trakya mutfağına özel hayrabolu tatlısı tarifine bayılacaksınız. Hayrabolu tatlısı için öncelikle peyniri bir kaba alın ve iyice ufalayarak minik hale getirin. Ufaladığınız peynire 2 adet yumurtayı ve 2 adet yumurta sarısını ekleyip karıştırın.
Ardından diğer malzemeleri de ilave ederek yoğurun ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hazırladığınız hamurdan mandalinadan biraz büyük olacak şekilde parçalar kopartın ve elinizle yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıttığınız 180 derece fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra fırından alın ve soğumaya bırakın.
Şerbeti için şekeri ve suyu bir tencereye alıp, şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra içine limon suyunu ekleyin ve soğumuş olan kurabiyeleri şerbetin içine atın. Bu şekilde tatlılarla beraber yaklaşık 10 dakika daha kaynatın ve altını kapatıp, şerbeti çekmeleri için bir kenara alın.
Şerbet tamamen soğuduktan sonra tatlınızı şerbetten alarak servis edebilirsiniz. Tatlıyı kaymak, tahin ve kırık cevizle süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
Afiyet olsun.