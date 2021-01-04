Toz ve kuru tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte tarhana çorbası tarifi, yapımı ve kalori oranı
Uzmanların önerisi üzerine vücut direncini artırarak bağışıklığı güçlendiren tarhana turşunun yapılışı merak konusu oldu. Hem havaların soğuması hemde tüm dünyayı saran koronavirüse karşı önlem olarak yapılması önerilen bu çorbanın tarifi, yapılışı ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik. Peki Toz ve kuru tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte tarhana çorbası tarifi, yapımı ve kalori oranı
Türk yemeklerinin klasikleşmiş lezzetleri arasında yer alan tarhana çorbasının çeşitli tarifleri bulunuyor. Sarımsaklı tarhana çorbası, toz ya da kuru tarhana çorbası gibi çeşitleri olan tarhana çorbasının en lezzetli tarifi merak konusu oldu. İşte toz ve kuru tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte tarhana çorbası tarifi, yapımı ve kalori oranı
Anadolu kokan lezzet tarhana çorbası nasıl yapılır? Ekşilisi, acılısı, sarımsaklısı sevilerek tüketilen tarhana çorbasının tarifinde en önemli detay toz tarhanaya sahip olmak.
TARHANA ÇORBASI MALZEMELERİ
6 su bardağı su
5 yemek kaşığı tarhana
3 yemek kaşığı zeytinyağı
½ yemek kaşığı biber salçası
¼ yemek kaşığı domates salçası
Karabiber
Pul biber
Tuz
TARHANA ÇORBASI YAPILIŞI
Geniş bir tencereye zeytinyağını ve salçaları alın.
Ayrı bir kapta tarhanayı su ile çırpın.
Salçalı sosun üzerine baharatları ekleyin.
Tarhanalı suyu da tencereye ekleyin ve katılaşmaya başlayana kadar karıştırın.
Çorba katılaşmaya başlayınca tuzunu ekleyin.
1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyip çorbanın içerisinde eriyene kadar karıştırın.
Çorbanız hazır. Afiyet olsun…
TARHANA ÇORBASI KAÇ KALORİ?
1 çorba kaşığı 6 kalori. Orta boy kase 121 kalori. Büyük boy kase 181 kalori. Küçük boy kase tarhana çorbası ise 91 kaloridir.