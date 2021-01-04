Türk yemeklerinin klasikleşmiş lezzetleri arasında yer alan tarhana çorbasının çeşitli tarifleri bulunuyor. Sarımsaklı tarhana çorbası, toz ya da kuru tarhana çorbası gibi çeşitleri olan tarhana çorbasının en lezzetli tarifi merak konusu oldu. İşte toz ve kuru tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte tarhana çorbası tarifi, yapımı ve kalori oranı

Anadolu kokan lezzet tarhana çorbası nasıl yapılır? Ekşilisi, acılısı, sarımsaklısı sevilerek tüketilen tarhana çorbasının tarifinde en önemli detay toz tarhanaya sahip olmak.

TARHANA ÇORBASI MALZEMELERİ

6 su bardağı su

5 yemek kaşığı tarhana

3 yemek kaşığı zeytinyağı

½ yemek kaşığı biber salçası

¼ yemek kaşığı domates salçası

Karabiber

Pul biber

Tuz

TARHANA ÇORBASI YAPILIŞI

Geniş bir tencereye zeytinyağını ve salçaları alın.

Ayrı bir kapta tarhanayı su ile çırpın.

Salçalı sosun üzerine baharatları ekleyin.

Tarhanalı suyu da tencereye ekleyin ve katılaşmaya başlayana kadar karıştırın.

Çorba katılaşmaya başlayınca tuzunu ekleyin.

1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyip çorbanın içerisinde eriyene kadar karıştırın.

Çorbanız hazır. Afiyet olsun…

TARHANA ÇORBASI KAÇ KALORİ?

1 çorba kaşığı 6 kalori. Orta boy kase 121 kalori. Büyük boy kase 181 kalori. Küçük boy kase tarhana çorbası ise 91 kaloridir.