Topuk dikenine şifa olan 5 doğal yöntem!

Aşırı kilolu olmak, çok fazla ayakta zaman geçirmek, özellikle ortopedik olmayan rahatsız ve sağlıksız ayakkabı kullanmak ayak sağlığını olumsuz etkileyebilir. Zaman zaman ayaklarında şekil bozukluğu olan kişilerde de görülen topuk dikeni, hayatı son derece olumsuz etkileyebilmektedir.

TOPUK DİKENİ VE BELİRTİLERİ

Topuk dikeni tendon kısalması sonucu ayak tabanında meydana gelen bir sorundur. Her ne kadar halk arasında bir kemik problemi gibi algılansa da, bu hastalığın kemiklerle bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayakların yaylanması sağlayan bir adelenin topukla birleştiği bölgedeki kısalığı sonucunda kişinin hissettiği ağrıya topuk dikeni denir.

BELİRTİLERİ

En tipik belirti, bu hastalığa yakalananların, sabah yataktan ilk kalktığı andaki hissettiği şiddetli ağrı, yırtılma duygusu, batma, ayakta yürümeyi engelleyecek şekilde hissedilen ağrılı batma hissidir.

Kişinin günün ilk saatlerinde yataktan kalktıktan sonraki hissettiği ağrı zamanla kaybolur. Gün içerisinde neredeyse hiç hissedilmez. Ancak uzun süreli dinlenmeler sonrasındaki ilk yere basışta tekrar ağrı hissedilmektedir.

Ayakların şişmeye başlaması da bir başka belirtidir.

Topuk bölgesinin çevresindeki iltihaplanma

Topuk bölgesindeki sertlik.

KİMLERDE SIK GÖRÜLÜR?

Kadınlarda erkeklere nazaran daha sık görülmektedir. Özellikle topuklu ayakkabı giyen kadınlarda görülme ihtimali daha yüksektir.

Çok fazla yürüyenler.

Düz taban ve yayvan ayaklı olanlarda.

İdeal kilosu normalin üzerinde olanlarda.

Sert baldır kasları olan kişilerde.

Gün içerisinde sık sık ayakta ve sert zeminde kalması gereken kişilerde.

EN ETKİLİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Topuk dikenine herhangi bir test olmaksızın tıbbi muayene ile teşhis koyulabilir. Röntgen de yine bu işlevi görerek topuk bölgesinde çıkıntı yapan kemiği göstererek topuk dikeni teşhisinde etkili olabiliyor.

ELMA SİRKESİ

Bitkisel tedavi yöntemlerinden en etkili olanlarından biridir. İçerisindeki zengin kalsiyum sayesinde ağrıları azaltır ve iltihabı öldürür. Elma sirkesine batırılmış havluyu ayakkabı içerisine yerleştirip tüm gün bu şeklide gezmek ağrıları azaltır.

MASAJ VE SOĞUK UYGULAMASI

Ağrı kesici kremler yardımıyla masaj ve şok soğuk tedavileri sayesinde topuk kısmına uygulanan tedavi yöntemidir. Bu yöntemde topuk bölgesine soğuk uyguladıktan sonra 10 dakika ağrı kesici kremlerle masaj yapılması gerekmektedir. Günde ortalama 5-6 defa toplamda 3 veya 4 hafta bu yöntem uygulanabilir.

ZERDEÇAL TEDAVİSİ

1 çay kaşığı zerdeçal tozu, 1 fincan süt ile karıştırılır. Kısık ateşte ısıtılır ve günde 2 veya 3 defa toplamda 6 hafta bu karışımdan içilir.

KABARTMA TOZU

Yarım çay kaşığı kabartma tozu suyla karıştırılır. Hamur olan karışım topuk dikeni olan bölgeye sürülür, etrafı gazlı bezle sarılır. Günde iki kez ve 2-3 gün boyunca aynı işlem tekrarlanır.

YONCA

Kaynar suya yarım çay kaşığı yonca tohumu eklenir. Üzeri kapatılarak yarım saat demlenmeye bırakılır. Karışıma az miktarda bal eklenir. Topuk dikeni ağrısından kurtulana kadar günde 3 veya 4 kez bu karışım içilir.



KİŞİYE ÖZEL TABANLIK VE AŞİL EGZERSİZLERİ

Bisiklet sürmek, yüzmek en iyi egzersizler arasındadır. Sabah ve akşam zaman bulundukça bu egzersizler yapılabilir. Bir başka egzersiz ise dizlerden biri duvara karşı dümdüz şekilde ve topuk yere basarken diğer diz duvara yaslanarak aşil tendonunu germek mümkündür. Bu egzersizlerin yapılması ile beraber kişiye özel hazırlanan tabanlıkların da kullanılması tedavinin hızlı cevap vermesi açısından önemlidir.