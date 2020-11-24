Top köfte ve bulgur pilavı nasıl yapılır? Şişte top köfte tarifi
"Top köfte ve bulgur pilavı nasıl yapılır?" sorusunun cevabı akşam yemeği tarifi arayanlar tarafından araştırılıyor. Servis tabağına sunum yapabileceğiniz şekilde şişte top köfte tarifi haberimizde...
Şişte top köfte tarifi ve bulgur pilavı yan yana çok yakışan iki lezzet. Peki, şişte top köfte ve bulgur pilavı nasıl yapılır? Bugünkü akşam yemeğine tarif arayanlar için köfte ve bulgur pilavı tarifi sizlerle...
BULGUR PİLAVI TARİFİ MALZEMELER
1 adet soğan
1 adet yeşil biber
1 adet rendelenmiş domates
1 tatlı kaşığı salça
1 su bardağı bulgur
Tereyağı ve biraz sıvıyağ
2,5 su bardağı kaynar su
Tuz ve baharat
BULGUR PİLAVI YAPILIŞI
Öncelikle soğanları yağda kavurun. Ardından biberi ve salçasını ekleyerek kavurun. Sonra rendelediğiniz domatesleri ilave edin. Birkaç dakika kavurduktan sonra bulguru da ekleyin. Biraz karıştırdıktan sonra suyunu da ekleyin. İlk kaynamanın ardından tuzunu ve baharatlarını da ekleyin. Bulgur pilavı hazır afiyet olsun...
ŞİŞTE TOP KÖFTE TARİFİ
400 gram az yağlı kıyma
1 adet soğan
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı ufalanmış kuru ekmek
1 adet yumurta
Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
Tuz, karabiber, kimyon
Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Ardından ister yuvarlak ister uzun şekilde çöp şişlere geçirin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 200 derecede fırında pişirebilirsiniz.