Top köfte ve bulgur pilavı nasıl yapılır? Şişte top köfte tarifi

Şişte top köfte tarifi ve bulgur pilavı yan yana çok yakışan iki lezzet. Peki, şişte top köfte ve bulgur pilavı nasıl yapılır? Bugünkü akşam yemeğine tarif arayanlar için köfte ve bulgur pilavı tarifi sizlerle...



BULGUR PİLAVI TARİFİ MALZEMELER

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

1 adet rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı salça

1 su bardağı bulgur

Tereyağı ve biraz sıvıyağ

2,5 su bardağı kaynar su

Tuz ve baharat

BULGUR PİLAVI YAPILIŞI

Öncelikle soğanları yağda kavurun. Ardından biberi ve salçasını ekleyerek kavurun. Sonra rendelediğiniz domatesleri ilave edin. Birkaç dakika kavurduktan sonra bulguru da ekleyin. Biraz karıştırdıktan sonra suyunu da ekleyin. İlk kaynamanın ardından tuzunu ve baharatlarını da ekleyin. Bulgur pilavı hazır afiyet olsun...

ŞİŞTE TOP KÖFTE TARİFİ

400 gram az yağlı kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı ufalanmış kuru ekmek

1 adet yumurta

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber, kimyon

Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Ardından ister yuvarlak ister uzun şekilde çöp şişlere geçirin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 200 derecede fırında pişirebilirsiniz.