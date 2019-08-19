Toksoplasmadan korunmanın 4 yolu!

Toksoplasmadan korunma yollarından biri de dışarıda yeşil yapraklı salata yememektir. Dışarıda yapılan salatanın malzemeleri yeterince temizlenmeden kullanıldığından toksoplasma riskini arttırmaktadır. Eğer evde salata yenecekse de yeşilliklerin sirkeli suda bekletilmesi en steril tercih olacaktır. Toksoplasmadan korunmak için, evde kedi besleyenlerin kedi dışkısını eldivenle temizlemesi önerilmektedir. Kedi kumu 24 saatte 1 değiştirilmelidir.

TOKSOPLASMA NEDİR?

Toksoplazma enfeksiyonu, Toxoplasma Gondii adı verilen parazitin vücuda girmesiyle oluşan bir hastalıktır.

TÜRLERİ

T.gondii

BULAŞMA YOLLARI

Enfekte etlerin çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmesi sonucu insanlara bulaşır.

Hastalık etkenini taşıyan kedilerin dışkısı ile çevre kontamine olur.

Toksoplasma içeren kedi dışkısına konan sinek, oradan uçup ete veya diğer besinlere konar; bunu da iyi pişirmeden insanlar yerse bulaşma gerçekleşir…

KORUNMA YOLLARI

Herkes için geçerli olan genel gıda hijyen kuralları anne adayları için daha önem kazanır. Toksoplazmadan korunmanın en etkili yolu hijyen kurallarına uymaktır

Etleri iyi pişirerek yemek, meyve ve sebzeleri iyi yıkamak önemlidir.

Anne adaylarının kedilerle yakın temasta bulunmamaları önemlidir.

Özellikle dışarıda dolaşma alışkanlığı olan ev kedilerinin dışkılarında toksoplazma olma olasılığı çok yükselir temastan kaçınılmalıdır.

Hastalık hakkında insanlar bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.

TEDAVİSİ

Uygun antibiyotikler kullanılır.