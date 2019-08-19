Toksoplasmadan korunmanın 4 yolu!

Toksoplasmadan korunma yollarından biri de dışarıda yeşil yapraklı salata yememektir. Dışarıda yapılan salatanın malzemeleri yeterince temizlenmeden kullanıldığından toksoplasma riskini arttırmaktadır. Eğer evde salata yenecekse de yeşilliklerin sirkeli suda bekletilmesi en steril tercih olacaktır. Toksoplasmadan korunmak için, evde kedi besleyenlerin kedi dışkısını eldivenle temizlemesi önerilmektedir. Kedi kumu 24 saatte 1 değiştirilmelidir.
TOKSOPLASMA NEDİR?
Toksoplazma enfeksiyonu, Toxoplasma Gondii adı verilen parazitin vücuda girmesiyle oluşan bir hastalıktır.
TÜRLERİ
T.gondii
BULAŞMA YOLLARI
KORUNMA YOLLARI
Herkes için geçerli olan genel gıda hijyen kuralları anne adayları için daha önem kazanır. Toksoplazmadan korunmanın en etkili yolu hijyen kurallarına uymaktır
TEDAVİSİ
Uygun antibiyotikler kullanılır.