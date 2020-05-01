Ramazanda tok tutan yemek tarifleri ve içecek tarifleri araştırılıyor. Bu sene ramazan evde geçse de birçok kişi için açlık dayanılmaz oluyor. Peki, hiç tok tutan çay tarifi duydunuz mu? İçeriğinde ıhlamur, yeşil çay gibi bildiğimiz bitkilerin olduğu bu çay balla da karıştırılınca harika bir tat oluyor. İşte Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya tarifine göre tok tutan çay tarifi…

TOK TUTAN ÇAY TARİFİ MALZEMELER

Yarım litre su

Eşit miktarda mate, biberiye, ıhlamur ve yeşil çay

1 dilim yeşil elma

TOK TUTAN ÇAY TARİFİ YAPILIŞI

Suyu kaynatın ve içine sırasıyla malzemeleri ekleyerek normal çay gibi demleyin. Ardından bir bardak için. İsteyenler bal ve tarçınla tatlandırabilir.