Tiroit sorununa çözüm: Yoğurtotu çayı

Tiroit için bitkisel tedavi yöntemi araştıranlar yoğurt otu çayı ile karşılaşıyor. Peki, yoğurtotu çayı nedir, neye iyi gelir? İşte yanıtlar...



Tiroit, salgıladığı hormonlar sayesinde vücuttaki birçok fonksiyonu düzenler. Eksikliği ya da fazlalığı durumunda çok ciddi rahatsızlıklara ve şikayetlere neden olabilir. Erkeklere göre kadınlarda daha sık görülen tiroit bezi sorunları, birçok rahatsızlığa da zemin oluşturabilir.

Bitkisel tedavi uzmanları bu hastalığın şikayetlerini azaltmak için 'yoğurt otu çayı'nı öneriyor. Halk arasında yapışkan otu, kazotu, sünnetlik otu ve çoban süzgeci gibi isimlerle de bilinen yoğurtotu, tiroit ve haşimato rahatsızlığı olanların iyileşme sürecine destek oluyor. Antioksidan özellikleri bulunduğundan vücudun serbest radikallerden temizlenmesini sağlıyor.



TİROİT NEDEN ÖNEMLİ?

Tiroit bezi fonksiyonları, genel vücut sağlığı açısından da çok önemlidir. Çünkü tiroit hormon düzeyindeki dengesizlik, diğer organ ve sistemlerin çalışmasını da olumsuz etkiler. Halsizlik, kilo alma ve kilo verememe gibi şikayetlerle ortaya çıkan tiroit hormonundaki düzensizlikler, kişinin yaşam kalitesini de düşürür.

YOĞURT OTUNUN DİĞER İSİMLERİ

İnsan sağlığı için faydalı olan yoğurt otunun diğer isimleri kaz tüyü, yapışkan söğüt, bere otu, çoban süzgeci, duvar fesleğeni şeklinde sıralanıyor.

YOĞURT OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?



Ağıziçi yaralarını giderir.

Yoğurtotu toksinleri temizler.

Tiroitleri düzenler.

Demir eksikliğini giderir.

Bacak ve kol ağrılarına iyi gelir.

Ağız kokusunu giderir.