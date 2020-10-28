Tırnak yiyenlerde virüsün bulaşma riski daha fazla

Tırnak yeme alışkanlığı çocuklardan yetişkinlere kadar sağlığı tehdit ediyor. Özellikle koronavirüs salgın sürecinde bu alışkanlığa sahip olanları uyaran uzmanlar, enfeksiyonun elle vücuda taşındığını belirtti. Peki, tırnak yeme alışkanlığı olanlar bu süreçte ne yapmalı?

DHA'ya açıklamalarda bulunan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, cildin önemli bir bağışıklık organı olduğunu belirterek, toplumda her yaştan kişide çok sık rastlanan tırnak yeme alışkanlığının, virüsü direkt olarak vücuda alma riski açısından büyük tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Cildin vücut için önemli bir bağışıklık organı olduğunu kaydeden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, tırnak yeme alışkanlığı olanları şu şekilde uyardı:

"Cilt bütünlüğü sağlam olan kişilerde mikroorganizmaların girişi olmuyor. Ama tırnak yiyerek cilt bütünlüğünü bozduğumuzda orada çeşitli hasarlar meydana getiriyoruz. Mikroorganizmaların girişi için de yolaklar oluşturuyoruz. Tırnak yatağı iltihaplarından, diğer yumuşak doku enfeksiyonlarına kadar sorunlara yol açar. O nedenle el hijyeninin sağlanması, korunma ve devamının sağlanması için tırnak yenmemesi gerekiyor."

RİSKİ ARTIRIYOR

Koronavirüsün damlacık yoluyla bulaşının yanı sıra temas ile de bulaştığını hatırlatan Doç. Dr. Kömür, şu şekilde konuştu: