  • $8,2472
  • 9,6978
  • 505.305
  • 1141.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Ekim 2020 Çarşamba 10:34 | Son Güncelleme:

Tırnak yiyenlerde virüsün bulaşma riski daha fazla

Tırnak yiyenlerde virüsün bulaşma riski daha fazla
DHA

Tırnak yeme alışkanlığının, virüsü direkt olarak vücuda alma riski açısından büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, tırnak yeme alışkanlığı olanları uyardı.

Tırnak yeme alışkanlığı çocuklardan yetişkinlere kadar sağlığı tehdit ediyor. Özellikle koronavirüs salgın sürecinde bu alışkanlığa sahip olanları uyaran uzmanlar, enfeksiyonun elle vücuda taşındığını belirtti. Peki, tırnak yeme alışkanlığı olanlar bu süreçte ne yapmalı?

DHA'ya açıklamalarda bulunan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, cildin önemli bir bağışıklık organı olduğunu belirterek, toplumda her yaştan kişide çok sık rastlanan tırnak yeme alışkanlığının, virüsü direkt olarak vücuda alma riski açısından büyük tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Cildin vücut için önemli bir bağışıklık organı olduğunu kaydeden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, tırnak yeme alışkanlığı olanları şu şekilde uyardı:

"Cilt bütünlüğü sağlam olan kişilerde mikroorganizmaların girişi olmuyor. Ama tırnak yiyerek cilt bütünlüğünü bozduğumuzda orada çeşitli hasarlar meydana getiriyoruz. Mikroorganizmaların girişi için de yolaklar oluşturuyoruz. Tırnak yatağı iltihaplarından, diğer yumuşak doku enfeksiyonlarına kadar sorunlara yol açar. O nedenle el hijyeninin sağlanması, korunma ve devamının sağlanması için tırnak yenmemesi gerekiyor." 

RİSKİ ARTIRIYOR

Koronavirüsün damlacık yoluyla bulaşının yanı sıra temas ile de bulaştığını hatırlatan Doç. Dr. Kömür, şu şekilde konuştu:

"Eğer bu damlacıklar etrafa temas ettiyse biz de elimizle o noktalara dokunduysak ve tırnak yiyorsak, elimizi ağzımıza, yüzümüze, gözümüze götürdüğümüzde enfekte olabiliriz. Çünkü elimizi ağzımıza götürdüğümüzde direkt mikroorganizmaları vücudumuza taşıyoruz. O nedenle tırnak yeme alışkanlığının bu dönemde bitirilmesi çok çok daha önemli. Koronavirüsten korunmada temel noktalarımız var. Maske, mesafe, el hijyeni. El hijyenini kırdığımız noktada diğer önlemlerin de etkisini azaltmış oluruz. Tırnak yiyen kişi maskesine dokunduğunda kirletir, koruyuculuğunu azaltır. Elimizi her an temiz tutamayabiliriz. Kişisel gayretler ile bırakamıyorlarsa psikiyatristten destek alabilirler." 
<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık/ <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

Macron Başkan Erdoğan'dan neden rahatsız?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Görenler şaşkına döndü, evinin garajında kartonlarla tank yaptı

Binlerce yıllık tarihi eserler Diyarbakır'da restore ediliyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.