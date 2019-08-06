Tırnak yeme alışkanlığından nasıl kurtulurum?

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞI NE GİBİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR?

Tırnak yeme alışkanlığı, stres, hayal kırıklığı, kaygı gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan bir alışkanlıktır. Bununla beraber, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, ayrılma anksiyetesi bozukluğu veya obsesif-kompulsif bozukluğu gibi sorunların oluşabileceğinin de göstergesi olabilir. Kişi bunu yaparken durumun çok farkında olmasa da, görüntü olarak oldukça rahatsız edici boyutlara gelmesiyle, hem psikolojik hem de sosyal anlamda birçok sıkıntıya sebep olabilir. Aynı zamanda tırnaklara ve cilde verilen zarar da oldukça ciddi boyutlara gelebilir.

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞI NASIL GİDER?

Her alışkanlık gibi tırnak yeme alışkanlığınızdan da kurtulmak için uygulayabileceğiniz yöntemler var.

Tırnaklarınıza süreceğiniz maddelerle ondan uzaklaşmayı deneyin.

Gerek eczanelerde gerekse bakım ürünleri satılan mağazalarda, tırnak yeme alışkanlığını bırakmanız için acı oje, tırnak cilası, krem ya da yağ gibi ürünler satılmaktadır. Bu tarz ürünleri tercih etmek istemezseniz, sarımsak, acı kabak ya da saf karabiber gibi evde yapabileceğiniz ürünler de kullanabilirsiniz. Bu tarz ürünlerle, tırnağınıza sürdükten sonra, ağzınıza aldığınızda acı bir tat gelmesi ve bu tattan uzaklaşmak için de elinizi ağzınıza götürmemeniz hedeflenmektedir.

Bunlar dışında, eldiven, yapıştırıcı bantlar ya da yapay tırnaklar da tırnağınızı yeme alışkanlığını ortadan kaldırmak için işinize yarayabilecek yöntemlerdendir.

Tırnağınıza bakım yapın.

Tırnak yeme alışkanlığından kurtulmak için bakım yapmayı ihmal etmemelisiniz. Sürekli bakımlı görmek isteyeceğiniz için, bu durum yeme alışkanlığınızı azaltabilir. Düzenli olarak manikür yapmak ve tırnaklarınız için bakım yağı ya da zeytinyağı gibi yağ ile bakım yapmak, ılık suda bekletmek gibi rutinler uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda çıkan şeytantırnaklarına ya da kırılan tırnaklara yiyerek müdahale etmemeniz için küçük bir manikür kiti oluşturabilirsiniz.

Daha güzel alışkanlıklar edinmeyi deneyin.

Tırnak yeme sebeplerinin başında stres, kaygı, hayal kırıklığı gibi etmenler yer alıyor. Bu gibi durumları ortadan kaldırmak için, meşgul olacağınız ve kafanızı dağıtacağınız başka uğraşlar edinmeniz, tırnak yeme problemini çözmek için yardımcı olabilir. Yapacağınız bu uğraşlar, elinizi de meşgul ettiği için elinizi ağzınıza götürmek için sebep de bulamayabilirsiniz. Bu anlamda da faydası olabilecek bir yöntemdir.

Motivasyonun önemli olduğunu unutmayın.

Alışkanlıklardan uzaklaşmanın zaman alacağını unutmayın. Bu yüzden hemen pes etmemeyi deneyin. Bunun yerine, kendinizi bu duruma teşvik edici hamlelerde bulunun. Sevdiğiniz ojeleri almak, kendinize hedef koyup ödüllendirmek ya da not kağıtlarına motivasyon cümleleri yazmak gibi yöntemlere başvurabilirsiniz.

Her şeyi denemenize rağmen istediğiniz sonucu alamıyorsanız, doktora başvurup, uzman yardımı almanızda fayda var.