Tırnak yeme alışkanlığından kurtulmanın 5 etkili yolu!

Birçok insanda tırnak yeme alışkanlığı görülüyor. Tırnak yeme alışkanlığının kötü görüntüsü dışında sağlığa da zararları bulunuyor. Tırnak yeme alışkanlığı bulunanlar bu duruma çözüm arıyor. Tırnak yeme alışkanlığından kurtulmak için 5 etkili yöntem bulunuyor. Haberimizin devamında bu yöntemleri bulabilirsiniz.

BAKIMLI ELLER

El ve tırnaklarınızın bakımını ihmal etmeyip, onlara gerekli özeni gösterdiğiniz takdirde estetik olarak güzelliği sizi oldukça tatmin edecektir.Bu güzelliği bozmak istemeyeceğiniz için tırnaklarınızdan uzak durma kararı alabilirsiniz. El ve tırnaklarınız her zaman bakımlı bir şekilde kalırsa tırnak yeme alışkanlığınız zamanla körelebilir.

STRES YÖNETİMİ

Kendinizi stresli hissettiğiniz anlarda ya da stres altındayken tırnaklarınızı yeme eğilimi gösteriyorsanız sorunun kaynağına inmelisiniz. Stresi yönetmeli, size stres yaratabilecek etkenleri ortadan kaldırmalısınız. Böyle bir şey çok mümkün görünmüyorsa eğer tadı acı olan ojelerden kullanabilir ve ağzınıza gelen acı tatlı birlikte tırnaklarınızı ağzınızdan uzak tutmayı başarabilirsiniz.

BİTKİSEL ÇÖZÜMLER

Tırnak yeme alışkanlığınızdan evinizde uygulayacağınız tamamen doğal ve bitkisel olan karışımlarla kurtulabilirsiniz. Bir kabın içerisine bir yemek kaşığı badem yağı ve bir yemek kaşığı ananas suyunu doldurun. Kabın içerisine bir tam limonun suyunu sıkıp limon suyunu ekleyin. Son olarak bu karışımın içerisine bir ampul E vitamini ekleyin ve karışımı sürekli olarak gün içinde tırnaklarınıza masaj yaparak uygulayın. Etkili ve tadı ekşi olan bu yöntem bu süreçte işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Bir diğer ve uygulaması basit yöntem ise acı kavundur. Bir adet acı kavun diliminin suyunu süzün ve bu suyu tırnaklarınıza masaj yaparak uygulayın.

TAKMA TIRNAK KULLANIN

Takma tırnak kullandığınızda gerçek tırnaklarınızı görmeniz ve onlara ulaşmanız pek mümkün olmayacaktır. Takma tırnak kendi tırnaklarınızın üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturacaktır.Tırnak yeme alışkanlığınızdan kurtulmak için etkili olabilecek bu yöntem aynı zamanda kesin sonuç almanızı sağlayacaktır. Dikkat etmeniz gereken nokta ise takma tırnaklarınızın kırılmamasına, çıkmamasına özen göstermek ve onları sık sık kontrol etmektir. Çıktıkları yada kırıldıkları takdir de yenilerini takmanız oldukça kısa bir zamanınızı alacaktır. Takma tırnak kullanmak istemiyorsanız protez tırnak taktırmak da yine size aynı işlevi sağlayacaktır.

DİKKATİNİZİ DAĞITIN

Elinizin altında sürekli ellerinizi ve ağzınızı meşgul edecek başka kaynaklar bulundurmaya çalışın. Örneğin tırnaklarınızı yediğinizi fark ettiğiniz bir anda elinizin altında bulunan bir kalem, stres topu ya da küçük bir oyun hamuru ellerinizin meşgul olmasını ve dikkatinizin başka tarafa yönlenmesini sağlayacaktır. Bir başka çözüm olaraktırnaklarınızı yiyeceğiniz sırada çevrenizde bulunan küçük atıştırmalıklar örneğin kuruyemiş ve küçük meyve dilimlerini atıştırmanız ağzınızı meşgul edeceği için tırnak yeme girişiminizi etkisiz hale getirecektir.