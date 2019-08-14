Tırnak yeme alışkanlığından nasıl kurtulunur?

Tırnak yemek genelde stres, kaygı ve hayal kırıklığı gibi durumlarda ortaya çıkar. Bir süre sonra alışkanlık haline gelen tırnak yemek, sosyal hayatı da etkileyen bir durumdur. Karşı tarafa olumsuz bir görüntü veren tırnak yeme alışkanlığı, mide ve bağırsaklara ciddi derecede hasar verir. Bunun yanı sıra tırnak yeme alışkanlığının çözümü için birçok çözüm mevcut.

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞININ SEBEPLERİ

Tırnak yeme, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaygın olarak görülen bir alışkanlıktır.

Tırnak yemenin başlıca nedenlerinin başında psikolojik sorunlar, stres, yalnızlık duygusu, kaygı, korku, hayal kırıklığı, sıkıntı ve dikkat eksikliği gelir.

Tırnak yemek sadece ellerin ve çirkin kötü görünümüne neden olan bir kötü alışkanlık değil aynı zamanda eğer devam edilirse tırnak, diş ve hatta diş etlerinizde de kalıcı hasarlar bırakabilen bir alışkanlıktır.

Tırnak yeme alışkanlığının fiziksel sonuçlarının yanı sıra olumsuz sosyal sonuçları da vardır. Bunların başında, insanların bu davranışı itici ve mide bulandırıcı bulması sonucu kınamaları ve terslemeleri gelir.

Alışkanlığın estetik durmaması ve olgun olmamayı temsil etmesinden dolayı da tırnak yiyen kişi sosyal dışlanmaya veya alaya maruz kalabilir. Bu dışlanma da, tırnak yeme alışkanlığını tetikleyecek, artan bir stres seviyesine yol açabilir.

Tırnak yeme alışkanlığı pek çok kez kozmetik bir sorun olarak algılanır ve ciddiyeti göz ardı edilir. Ancak bu alışkanlık, psikolojik kökenlidir ve mutlaka tedavi için konunun uzmanı bir psikoloğa başvurulması gerekir.

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞINI ÖNLEMENİN YOLLARI NELERDİR?

Neem Oil (Tesbih Ağacı yağı)

Tesbih Ağacı yağının tadı acıdır ve tırnaklarınızı yemenizi önleyebilir.Tırnaklarınızı Tesbih Ağacı Yağı ile ovun. Tırnaklarınızın üzerine kurumasına izin verin. Eğer bilinçsiz bir şekilde elinizi ağzınıza görütürseniz, acı tadı sebebiyle farkına varacaksınız.

SARIMSAK

Sarımsak tırnak yememe mücadelenizde size yardımcı olabilir. Birçok kişi sarımsağın güçlü tadı ve aromasını sevmez. Sarımsak doğal bir antiseptik olduğu için tırnakları güçlendirir ve enfeksiyonlardan korur.Bir parça sarımsağı kesin ve tırnaklarınızı bu sarımsakla iyice ovun. İsterseniz sarımsak yağını da pamukla tırnaklarınıza sürebilirsiniz.

ACI KABAK

Bir başka etkili madde Acı Kabaktır. Adından da anlaşıldığı gibi kabağın tadı acıdır. Tek bir acı kabağı iyice ezin ve ve suyunu çıkarın. Tırnaklarınızı kabağın suyuna batırın. Kuruması için bekleyin.

TIRNAK CİLASI

İnsanların tırnak yeme alışkanlıklarını bırakması için hazırlanmış cilalar piyasada satılmaktadır. Bu tırnak cilası acıdır. Böylece elinizi ağzınıza götürdüğünüz zaman yiyemeyeceksiniz. Hatta tırnaklarınıza kırmızı oje de sürebilirsiniz. Ojenin bozulmasından rahatsız olacağınız için tırnak yemeye ara verebilirsiniz.

TIRNAKLARINIZI KESİN

Tırnak yeme alışkanlığını bırakmak için en iyi yollardan biri de tırnaklarınızı uzatmamanız. Böylece tırnaklarınızı yiyemeyeceksiniz. Düzenli olarak tırnaklarınızı kısa tutun. Törpü ve makasla tırnaklarınızı yemenizi gerektirecek bölümleri düzeltin.

DÜZENLİ MANİKÜR

Tırnak yeme alışkanlığını önlemenin bir diğer yolu da düzenli olarak manikür yaptırmaktır. Böylece elleriniz her zaman bakımlı olacak, tırnağını koparmanız için bir neden kalmayacaktır.

YAPAY TIRNAKLAR

Takma tırnaklar kullanabilirsiniz. Böylece altında kendi tırnağınız kalacak ve sağlıklı bir şekilde uzayacaktır. Ancak takma tırnakların her zaman düşme riski olduğunu da unutmayın.

ELDİVEN

Eldivenler, tırnaklarınızı yememeniz için size bir bariyer oluşturacaktır. Özellikle hangi durumlarda tırnaklarınızı yediğinizi düşünün ve bu durumlar oluştuğunda elinize eldiven geçirin.

Yapıştırıcı bandajlar

Tırnak yeme alışkanlığının önüne geçmek için bir başka yöntem yara bantlarıdır. Tırnaklarınızın üzerine yara bandı takarak yemeyi imkânsız hale getirebilirsiniz. Bandajı gün boyunca parmaklarınızda tutun, gece yatarken mutlaka çıkarın.

YENİ ALIŞKANLIK EDİNİN

Depresif, stresli ya da sıkıldığınız zaman tırnaklarınızı yiyorsanız, o zaman yeni alışkanlıklar edinip, oyalanmayı sağlamanız gerekir. Örgü, dantel, yemek pişirme, resim ve müzik bu hobilerden olabilir.

Sakız çiğnemek ya da gün boyunca nane veya şeker emmek işe yarayabilir.

Ne zaman tırnağınızı ağzınıza görürseniz, hemen bir yudum su için. Bunun için yanınızda hep su taşıyın.

Güçlü, sağlıklı tırnakları sürekli gözünüzde canlandırın. Hatta güzel ellerin resimlerini duvarlara asın. Size motive edecektir.

Tırnaklarınızın güçlü ve hızlı uzaması için kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin gıdalar yiyin.

Hayatınızdan stresi azaltın.