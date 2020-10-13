Tırnak şekli ve rengine göre hastalık türleri

Tırnaklardaki renk ve şekil değişikliği sağlık açısından önemli bir ipucu olabilir. En çok tırnak batması ve mantar hastalığı şikâyetiyle karşılaştıklarını belirten uzmanlar, tırnaklar hakkında bilgi verdi.



AA'ya açıklamalarda bulunan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sema Karaoğlu, tırnaktan kaynaklı hastalıklar olabileceği gibi vücuttaki herhangi bir hastalığın da tırnak yapısında değişikliğe neden olabildiğini belirtti.

Tırnak hastalıklarına toplumda yaygın rastlandığını vurgulayan Karaoğlu, en çok mantar ve tırnak batması problemiyle karşılaşıldığını kaydetti.

TIRNAK TİPLERİNE GÖRE HASTALIKLAR

Yaz mevsiminin sona ermesinin ardından tırnak mantarlarında da artış yaşandığına dikkati çeken Karaoğlu, tırnak tiplerine göre hastalıklar konusunda şöyle konuştu:

"Çabuk kırılan tırnaklar: Tırnak mantarı ellerde de olabilir ancak daha çok ayaklarda rastlıyoruz. Tırnaklarda kabalaşma, kalınlaşma, keserken ufalanma şeklinde karşımıza çıkıyor. Bazen sedef hastaları da çok benzer tırnak özelliği gösterir. Klinik muayenede sedef lezyonlarının varlığı sedef tırnağını, mikroskobik bulgularda mantarı görmek ise mantar teşhisini koydurur.

Bembeyaz tırnaklar: Öyle tırnaklar görürüz ki beyaz oje sürmüş gibi. Bembeyaz tırnaklar karaciğer hastalıklarına işaret edebilir.

Morarmış tırnaklar: Bazen çomaklaşmış, morarmış tırnaklar görürüz. Ameliyata girerken bizler hastalara oje sürdürmeyiz, tırnağın rengini görmek isteriz.

Çukurlaşan tırnaklar: Tırnaklardaki çukurlaşmalar kansızlık belirtisidir, biz buna kaşık tırnak deriz. Tırnakta diğer organlarla ilintili oluşan renk ve şekil değişiklikleri bize sağlığımızla ilgili görüntüler verir. Sık manikür, protez tırnak kullanımı, tırnak yeme alışkanlığı, ağızın tırnakla çok temas etmesiyle de çok kolay kırılan tırnaklar ortaya çıkar. Doğru tespit ve tedaviyle bunları tedavi etmek mümkün."

YANLIŞ KESİM TIRNAK BATMASINA NEDEN OLUYOR?



Karaoğlu, tırnak batması şikayetiyle de sık sık karşılaşıldığını, tırnağın düz kesilip ucunun hafifçe törpülenerek sivriliğinin alınması gerektiğini aktardı.

"İyice keserek tırnağı terbiye ediyoruz." diyen Karaoğlu, şöyle devam etti: