Tırnak batmasını geçirmenin en etkili yöntemi!

Tırnak batması bazen yanlış yapılan bir hareketle bazen de kalıtımsal olarak insanlara zor zamanlar yaşatıyor. Tırnak batmasına en uygun tedavi yöntemi tabii ki de doktor müdahalesidir. Fakat evde de yapılabilecek birkaç tedavi yöntemi vardır.

TIRNAK BATMASI NEDİR?

Tırnak batması,tırnağın deri altından uzayarak iyice derinin içine gömülmesidir. Daha çok ayakkabı sıkması,tırnağın yanlış uzaması ya da sert bir biçimde çarpma sonucu oluşur. Tırnak batmasının belirtileri;parmakta kızarıklık, şişme, yanma ve iltihaptır. Tırnağın dışarıdaki mikropları deri altına taşıması sonucu enfeksiyon oluşur ve sarı renkli iltihap akar. Çok sık rastlanmasa da eğer tedavi için geç kalındıysa parmak kemiği de enfeksiyon kapabilir.

TIRNAK BATMASI NASIL GEÇER?

Tırnak batmasının tedavisini doktorların yapması daha makuldür fakat illa evde bir şeyler denemek isterseniz bazı tedavi yöntemleri mevcuttur.

Tırnak batması sonucu sıkı ayakkabılar giymeyin hatta mümkünse hiç ayakkabı giymeyin. Terlik veya sandalet giyerseniz batık tırnak zarar görmez.

Tırnak batması sonucu ayak temizliğine çok dikkat etmelisiniz. Bölgenin daha da mikrop kapmaması için ayak iki kez sabunlu su ile dezenfekte edilip gün boyu kuru tutulmalıdır.

PAMUK YÖNTEMİ

Tırnak batmasının evde tedavisi için en yaygın çözümlerden birisidir. Deriye batan tırnağın ucunu kaldırıp bir parça pamuğu arada boşluk kalmayacak şekilde koyun. Çok acı verebilir o yüzden dayanamayacaksanız doğruca bir uzmana görünün.Ayağınızı biraz sıcak suda bekletip yumuşattıktan sonra koyduğunuz pamuğu daha ileriye ittirin. 15 gün boyunca her gün pamuğu değiştirin bu süre zarfında tırnak uzayacak ve pamuk yardımı ile derinin içine değil dışına uzayacaktır. Uzayan tırnağınızı dikkatlice kesip, parmağınıza merhem sürüp bandajlayın. Eğer ilk 3 gün içinde tırnak hala deri içine doğru uzamaya devam ediyorsa doktora gitmenizde fayda var.

CERRAHİ MÜDAHALE

Tırnak batmasında en doğru tedavi elbette bu konuda uzman birinin yaptığı tedavidir.Genellikle bu tür rahatsızlıklarda tırnak çekme operasyonu uygulanır. Lokal anestezi ile tırnak batması olan parmak uyuşturulur ve batık tırnak çekilir. 10-15 dakikalık bir işlemdir. Ardından bandaj yapılıp hasta evine yollanır. Her gün bandaj yenilenir ve 3 aylık bir periyodun sonrasında tırnak yatağında yeni bir tırnak çıkar.