Tırnak batmasını önlemek için merak edilen yöntem!

Tırnak batması, sık karşılaşılan durumlardan birisidir. Çok fazla önemsenmeyen bir rahatsızlık olsa da ciddi sorunlara neden olabilir. Oldukça acı ve rahatsızlık veren tırnak batması, tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Tırnağın keskin tarafının, tırnağın sonundaki ya da yan kısmındaki deriye gömülmesi ile oluşan ve acı veren durumdur. Rahatsız ve sıkan ayakkabılar; tırnak batmasının en büyük nedenlerinden birisidir. Özellikle ayak başparmağında olan tırnak batması birçok kişinin ortak problemidir.

TIRNAK BATMASI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tırnak batması bahsedilen başlangıç evresinde ise, iltihap oluşmadan evvel evdeki çözümlerle kontrol altına alınabilir. Ancak ateş ve iltihap yoğun şekilde artarsa; tırnak çekme gibi hafif operasyonlara başvurulabilir.

Tırnak batması için evde uygulanabilecek çözümler;

• Ayağınızı günde 4 kez sıcak suda bekletin.

• Ayak temizliğine dikkat edin. Günde iki kez ayağınızı sabunlu suyla yıkayın ve temiz, kuru kalmasına özen gösterin.

• Tırnak batması yaşadığınız dönemde sıkı ve topuklu ayakkabılardan uzak durun. Mümkünse tercihiniz yalnızca sandalet ve terlikten yana olsun.

Doktora gitmeden evvel bu işlemi uygulayın;

Deriye batmakta olan tırnağın köşesini kaldırmaya çalışın. Tırnak ile deri arasına bir parça pamuk sararak sağlam duracak şekilde yerleştirin. Aralarında boşluk olması gerekmektedir. Bu acı veren bir işlem olmasına rağmen evde tedavinin en önemli kısmıdır. Ayağınızı sıcak suda beklettikten hemen sonra araya koyduğunuz pamuğu biraz daha ileriye itin ve pamuğu her gün değiştirin. 7-15 gün içinde tırnağınız büyüyecek ve batma problemi geçecektir. Bunları 3 gün boyunca düzenli olarak yapmanıza rağmen herhangi bir gelişme olmadıysa doktora görünün. Ayrıca bu aşamada yoğun ağrı ve sızı için ağrı kesicilere başvurabilirsiniz.

Bir diğer yöntem;

Tuz veya yumuşatıcı bir şeyler eklediğiniz sıcak suda ayağınızı bir müddet bekletin. Daha sonra antibiyotik merhem sürün ve bandajlayın. Birkaç gün sonra ise ayağınızı sıcak suda bekletin ve ardından törpü ve pedikür makasıyla batık yeri deriden çıkarmayı deneyin. Sonra ise merhemleyin ve tekrar bandajlayın.

TIRNAK BATMASI İYİLEŞMİYORSA...

Evde uygulanan işlemlerden sonra tırnak batması geçmiyor ve yineleniyorsa; bir doktora başvurmanız gerekir. Bu ileri evrelerde yapılan işlem ise; anormal dokunun alınması ve tırnak kökünün kısmi olarak kazınması uygun bir işlem olacaktır. İşlem sonrası aynı yerden batmayı engellemek amacıyla tırnak kökünün batan tarafı tahrip edilir.

Peki, tırnak batması bu işlemden sonra da yinelenir mi? Anormal, iyileşmeyen dokuların alındığı durumlarda batmanın tekrar etmesi beklenmez. Sadece tırnağın çekilip iltihaplı ve anormal dokunun alınmadığı durumda tekrar tırnak batması oluşması beklenir.