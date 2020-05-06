Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisunun yapılışı ve malzemeleri

Tiramisu tarifi merak ediliyor. Ramazan ayında şerbetli tatlıları sevmeyennler tiramisu gibi hafif ama lezzetli tatlı tariflerini araştırıyor. Peki, tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu İtalyan kökenli bir yaş pastadır. Tiramisunun İtalyanca’daki anlamı ‘Tira mi su’ “Beni kendime getir, kaldır” demektir. Kafelerde ve restoranlarda da oldukça tercih edilen tiramisunun yapılışı oldukça kolay. Tiramisu tatlısının malzemeleri arasında kek, labne, kahve ve kakao yer alıyor. İşte iftara eşsiz lezzet tiramisu tarifi ve malzemeleri…

TİRAMİSU TATLISI MALZEMELER

1 paket sade pandispanya keki

1 adet üçü bir arada kahve

Kakao

Muhallebisi için;

2, 5 bardak süt

200 gr labne peyniri

3 tepeleme yemek kaşığı un

3 tepeleme yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

TİRAMİSU YAPILIŞI

Tatlıyı hazırlamaya öncelikle muhallebisini yaparak başlayın. Derin bir tencerenin içerisinde süt, un ve toz şekeri bir tencerede karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Kabarcıklar oluşunda ocaktan alıp içerisine vanilyayı ilave edin. 15 dakika kadar soğumaya bıraktıktan sonra labne peynirini ekleyip çırpın. Kahveyi bir su bardağının içerisinde sıcak su ile eritin. Pandispanya kekini hazırladığınız kahveli su ile ıslatın.

Soğuyan muhallebinin yarısını 1 tane pandispanyanın üstüne dökerek yayın. Diğer pandispanya kekini üzerine koyarak kalan muhallebiyi de üzerine dökün ve güzelce yayın. Tatlının en üst kısmına istediğiniz miktarda kakao serpin ve soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

TİRAMİSU ÖNERİSİ

Tiramisu üzerine kakao dökülür. Ama kakao sevmeyenler kakao ile birlikte fıstık, bisküvi kullanarak kakao tadını biraz azaltabilir.

TİRAMİSU NEDİR?

İtalyan kökenli bir yaş pasta olan tiramisunun İtalyanca’daki anlamı ‘Tira mi su’ “Beni kendime getir, kaldır” demektir.