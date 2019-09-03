Doğru tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı: Tilya çayı!

Tilya çayının sağlığımıza pek çok faydası vardır. Tilya çayının içerisinde bulunan maddeler gribal enfeksiyonlar ile mücadele etmek için son derece etkilidir. Metabolizmayı hızlandırmakta oldukça başarılı olan tilya çayı kilo vermek isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Daha çok aktarlarda bulabileceğiniz tilya çayına artık marketlerde de rastlayabilirsiniz.

İŞTE TİLYA ÇAYI FAYDALARI

Halk arasında genel olarak ıhlamur çiçeği olarak bilinen tilya bitkisi genellikle istenmeyen kilolarından kurtulmak isteyen kişiler tarafından tüketilmektedir.

Tilya bitkisi Haziran ve Ağustos aylarında yetişmektedir. Görünüş olarak bakıldığında beyaza yakın sarı renklerde çiçekler açan bu bitki hoş bir kokuya sahiptir. Buna ek olarak sap şeklinde tabanı, saplı yaprakları ve dişli kenarları bulunmaktadır. Bu özellikleri ile tilya bitkisine doğada pek çok noktada rastlamak mümkün olmaktadır.

Doğru tüketildiğinde; tilya bitkisinin kilo verdirici ve yağ yaktırıcı etkisinin olduğu söylenmektedir. Bitkinin satışını yapan internet sitesi tarafından yapılan açıklamalara göre tilya bitkisi ile hazırlanan kürün zayıflamaya yardımcı olduğu söylenmektedir.

Tilya çayı faydaları içerisinde en çok ilgi gören özelliği kilo vermeye yardımcı olması olarak bilinmektedir. Buna yönelik olarak bel ve göbek bölgesinde biriken yağların erimesinde etkili olduğu söylenmektedir. Satışını yapan firma tarafından yapılan açıklamaya göre tilya kürü hızlı bir etki meydana getirmektedir.

Kısa süre içerisinde sonuç vermesi pek çok kişi için avantaj sağlamaktadır. Kilo vermenin yanı sıra çayın içerisinde bulunan malzemeler gribal enfeksiyonlar ile de mücadele etmek için son derece etkilidir. Buna ek olarak kürde yer alan bitkiler vücut direncinin artmasına yardımcı olmakta ve metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlamak tilya çayının faydalarındandır.

Tilya çayı ve sağladığı faydalardan sorunsuz şekilde yararlanabilmek için uzman tavsiyesi ile içilmesi önerilmektedir. Genellikle diyetisyenler diyet listelerinde bitki çaylarına da yer vermektedir. Uzman tarafından uygun görüldüğü takdirde bu liste içerisine tilya çayı dâhil edildiğinde istenilen sonuçlar elde edilebilmektedir. Kilo vermek için sabırlı olunması ve doğru yöntemlerin denenmesi önem...