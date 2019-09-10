Zahmetin karşılığı lezzet: Testi kebabı tarifi
“Testi kebabı nasıl yapılır?” merak edilen tarifler arasında başa geliyor. Testi kebabı en çok sevilen yemekler arasında başa geliyor. Dışarıda sık sık tüketilen testi kebabı nasıl yapılır merak ediliyor. Lezzetiyle herkes tarafından tüketilen testi kebabı yapımı zahmetli olsa da sıkça tüketiliyor ve tercih ediliyor.
Testi kebabı herkes tarafından sevilerek tüketilen lezzetler arasında başa geliyor. Dışarıda da sık sık tüketilen testi kebabının evde de nasıl yapıldığı merak ediliyor. Yapımı zahmetli olsa da lezzeti dolayısıyla merak edilen testi kebabının tarifi araştırılıyor. son zamanlarda merak edilen sorular arasında başa geliyor.
TESTİ KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- 1 kilogram kuşbaşı dana eti
- 500 gram domates
- 500 gram arpacık soğanı
- 10 adet sarımsak
- 7 adet yeşilbiber
- 250 gram tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
TESTİ KEBABI NASIL YAPILIR? TESTİ KEBABI TARİFİ
Öncelikle domateslerinizin kabuklarını soyun, biberlerinizin de çekirdeklerini çıkarın.
Soğan ve sarımsakları da kabuklarını ayıkladıktan sonra tüm olarak bırakın, tuz ve karabiberi de ekleyerek etle birlikte harmanlayın.
Daha önceden hazırladığınız testinin tabanınına terayağının yarısını koyun.
Biber, soğan, sarımsak ve baharatlarla harmanlanmış eti testiye doldurun, doldurduktan sonra tekrar terayağı ekleyin.
Pişirme aşamasına geçmeden önce testinin üzerini ekmek hamuruyla kapatın, et buharında pişecek buna dikkat edin.