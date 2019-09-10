Zahmetin karşılığı lezzet: Testi kebabı tarifi

Testi kebabı herkes tarafından sevilerek tüketilen lezzetler arasında başa geliyor. Dışarıda da sık sık tüketilen testi kebabının evde de nasıl yapıldığı merak ediliyor. Yapımı zahmetli olsa da lezzeti dolayısıyla merak edilen testi kebabının tarifi araştırılıyor. son zamanlarda merak edilen sorular arasında başa geliyor.

TESTİ KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kilogram kuşbaşı dana eti

500 gram domates

500 gram arpacık soğanı

10 adet sarımsak

7 adet yeşilbiber

250 gram tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

TESTİ KEBABI NASIL YAPILIR? TESTİ KEBABI TARİFİ

Öncelikle domateslerinizin kabuklarını soyun, biberlerinizin de çekirdeklerini çıkarın.

Soğan ve sarımsakları da kabuklarını ayıkladıktan sonra tüm olarak bırakın, tuz ve karabiberi de ekleyerek etle birlikte harmanlayın.

Daha önceden hazırladığınız testinin tabanınına terayağının yarısını koyun.

Biber, soğan, sarımsak ve baharatlarla harmanlanmış eti testiye doldurun, doldurduktan sonra tekrar terayağı ekleyin.

Pişirme aşamasına geçmeden önce testinin üzerini ekmek hamuruyla kapatın, et buharında pişecek buna dikkat edin.