Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7744
  • 6,376
  • 276.698
  • 101237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Zahmetin karşılığı lezzet: Testi kebabı tarifi

Zahmetin karşılığı lezzet: Testi kebabı tarifi

Zahmetin karşılığı lezzet: Testi kebabı tarifi

“Testi kebabı nasıl yapılır?” merak edilen tarifler arasında başa geliyor. Testi kebabı en çok sevilen yemekler arasında başa geliyor. Dışarıda sık sık tüketilen testi kebabı nasıl yapılır merak ediliyor. Lezzetiyle herkes tarafından tüketilen testi kebabı yapımı zahmetli olsa da sıkça tüketiliyor ve tercih ediliyor.

Testi kebabı herkes tarafından sevilerek tüketilen lezzetler arasında başa geliyor. Dışarıda da sık sık tüketilen testi kebabının evde de nasıl yapıldığı merak ediliyor. Yapımı zahmetli olsa da lezzeti dolayısıyla merak edilen testi kebabının tarifi araştırılıyor. son zamanlarda merak edilen sorular arasında başa geliyor.

TESTİ KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 1 kilogram kuşbaşı dana eti
  • 500 gram domates
  • 500 gram arpacık soğanı
  • 10 adet sarımsak
  • 7 adet yeşilbiber
  • 250 gram tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

TESTİ KEBABI NASIL YAPILIR? TESTİ KEBABI TARİFİ

Öncelikle domateslerinizin kabuklarını soyun, biberlerinizin de çekirdeklerini çıkarın.

Soğan ve sarımsakları da kabuklarını ayıkladıktan sonra tüm olarak bırakın, tuz ve karabiberi de ekleyerek etle birlikte harmanlayın.

Daha önceden hazırladığınız testinin tabanınına terayağının yarısını koyun.

Biber, soğan, sarımsak ve baharatlarla harmanlanmış eti testiye doldurun, doldurduktan sonra tekrar terayağı ekleyin.

Pişirme aşamasına geçmeden önce testinin üzerini ekmek hamuruyla kapatın, et buharında pişecek buna dikkat edin.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'nın ortak projesi belli oldu
Norm Ender'den kaza açıklaması
Tartışmaya Buse Varol da dahil oldu
Alişan takipçilerini ikiye böldü! 'Buse Varol duymasın ama...'
Çapkınlıkta yine ofsayta düştü! Mesajları ifşa oldu
<p>Harmancık ilçesinde bulunan tarihi alanda hangi döneme ait olduğu bilinmeyen ve içerisinde tümülü

Tarihe Işık Tutacak Büyük Keşif

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dededen toruna 'ballı' mesai

UFO'lar büyük deprem ve felaketlerin habercisi mi?