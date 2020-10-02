Tescilli ezogelin çorbası tarifi! Ezogelin çorbasının yapılışı

Tescilli lezzetler arasına giren ezogelin çorbası hem lezzetiyle hem de şifasıyla sofralarda yerini alıyor. Şifa olmasıyla bilinen ezogelin çorbası koronavirüs nedeniyle bu kışın en sık yapılan çorbalarından biri hâline gelebilir. Peki, ezogelin çorbası tarifini biliyor muyuz? İşte size hem lezzetli hem de kolay ezogelin çorbasının yapılışı...

İHA'da yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Oğuzeli Belediyesi yaptığı yazılı açıklamayla ezogelin çorbasının Türk Patent Marka Kurumunca tescillendiğini duyurmuştu.

“EZOGELİN ÇORBASI VÜCUDU DİNÇ TUTAR”



31 yıldır aşçılık yapan Harun Aksu ezogelin çorbasının korona virüsle mücadelede fayda sağlayacağını belirterek, “Ezogelin çorbasının birçok faydası var. Özellikle soğuk kış günlerinde evimizde yaparak, güzel bir şekilde içmemiz gerekiyor. Grip olduğumuzda, soğuk algınlığında birebir şifa oluyor. Son zamanlarda korona virüsle mücadele ediyoruz. Çorbamızla korona virüse karşı mücadele edebilir, virüsle savaşabiliriz. Ezogelin çorbası vücudumuzu dinç tutmada yararlıdır.” dedi.

GÜZEL BİR EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?



Güzel bir ezogelin çorbasının yapılması için kaliteli malzemeler kullanılması gerektiğini anlatan ve çorbanın tarifini veren şef Harun Aksu, ezogelin çorbasının yapılışı hakkında şunları söyledi: