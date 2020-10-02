Tescilli ezogelin çorbası tarifi! Ezogelin çorbasının yapılışı
Ezogelin çorbası, soğuk algınlığı gibi hastalıklara şifa olmasıyla bilinen Türk mutfağının vazgeçilmez çorbaları arasında yer alıyor. Peki, Ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte uzmanından ezogelin çorbası tarifi...
Tescilli lezzetler arasına giren ezogelin çorbası hem lezzetiyle hem de şifasıyla sofralarda yerini alıyor. Şifa olmasıyla bilinen ezogelin çorbası koronavirüs nedeniyle bu kışın en sık yapılan çorbalarından biri hâline gelebilir. Peki, ezogelin çorbası tarifini biliyor muyuz? İşte size hem lezzetli hem de kolay ezogelin çorbasının yapılışı...
İHA'da yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Oğuzeli Belediyesi yaptığı yazılı açıklamayla ezogelin çorbasının Türk Patent Marka Kurumunca tescillendiğini duyurmuştu.
“EZOGELİN ÇORBASI VÜCUDU DİNÇ TUTAR”
31 yıldır aşçılık yapan Harun Aksu ezogelin çorbasının korona virüsle mücadelede fayda sağlayacağını belirterek, “Ezogelin çorbasının birçok faydası var. Özellikle soğuk kış günlerinde evimizde yaparak, güzel bir şekilde içmemiz gerekiyor. Grip olduğumuzda, soğuk algınlığında birebir şifa oluyor. Son zamanlarda korona virüsle mücadele ediyoruz. Çorbamızla korona virüse karşı mücadele edebilir, virüsle savaşabiliriz. Ezogelin çorbası vücudumuzu dinç tutmada yararlıdır.” dedi.
GÜZEL BİR EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Güzel bir ezogelin çorbasının yapılması için kaliteli malzemeler kullanılması gerektiğini anlatan ve çorbanın tarifini veren şef Harun Aksu, ezogelin çorbasının yapılışı hakkında şunları söyledi:
“Güzel bir ezogelin çorbası yapılması için kaliteli malzeme kullanılması gerekiyor. Öncelikle mercimeğimizi tertemiz yıkıyoruz. Daha sonra mercimeği kaynayan su ile buluşturuyoruz. Yaklaşık 20 dakika mercimeğimizin açılmasını bekleyeceğiz. Mercimeğimiz açıldıktan sonra bulgur ve pirincimizi katacağız. Bunlarında açılmasını bekliyoruz. Daha sonra güneş görmüş kaliteli salçalarımızdan katıyoruz domates ve biber salçası olmak üzere. 10 dakika boyunca güzel bir şekilde kaynatıyoruz. Çorbamız kıvamını alınca soğanımızı ve sarımsağımızı doğrayıp sade ve zeytinyağıyla buluşturup kavuruyoruz. Kavurduktan sonra çorbamızı üzerine ekliyoruz. Çorbamız hazır olmuş oluyor.”