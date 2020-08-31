Tescillenen lezzet: Peynir helvası! Tekirdağ'ın yöresel lezzeti peynir helvası nasıl yapılır?

Ülkemizde tescillenen yöresel lezzetlerin sayısı artıyor. Tekirdağ'ın peynir helvası coğrafi işaret alınarak tescillendi. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ peynir helvası coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanmasının ardından tescile hak kazandı. Peki, peynir helvasının özellikleri nelerdir? Peynir helvası nasıl yapılır?

AA'da yer alan habere göre Tekirdağ TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Tekirdağ peynir helvasının hastalıktan arınmış bölgede doğal ortamda yetişen hayvanların sütünden üretilen tuzsuz peynirden, maharetli ustalar tarafından özenle hazırlandığını ve tatlı severlerin damaklarında güzel bir lezzet bıraktığını belirtti.

Coğrafi işaret belgesi sayesinde Tekirdağ adının ülke içi ve ülke dışında tanınırlığının artmasının kente değer katacağını aktaran Günay, şunları kaydetti: