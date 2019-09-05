Terenin faydalarını duyunca inanamayacaksınız

Terenin faydalarından bahsedildiğinde ilk akla gelenlerden biri de bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayıp böylece kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Bunun dışında tere, yağ yakan hücrelerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan tere sık sık diyetlerde tercih ediliyor.

İŞTE TERENİN FAYDALARI

Tereyi sağlık açısından önemli kılan şüphesiz içerdiği değerli vitaminler ve minerallerdir. Tere yoğun miktarda linolik yağ asitlerinin yanında folik asit, demir, kalsiyum C,E ve A vitaminleri içermektedir. Tohumları protein ve folat deposudur.

Terenin sağlık açısından birçok faydası vardır. Kanserle mücadeleden kadın hastalıklarına göz sağlığını korumasından sindirim sistemine kadar çok geniş bir yelpazede sağlığa hizmet etmektedir. Düzenli olarak tere tüketmek savunma sistemini güçlendirmekte ve birçok hastalıktan bünyeyi korumaktadır. Bu yüzden çocuklar dahil sağlıklı miktarda tüketilmesine azami derecede dikkat edilmesi gereken besinlerin başında gelir.

Terenin Kadın Hastalıklarına Faydaları: Terenin içerdiği mineraller kadınların adet döngüsüne yardımcı olabilir. Adet bozukluklarını girebilir. Bunun yanında bebek emziren annelerin süt artışını sağlar, çünkü tere yüksek derecede demir ve protein içermektedir. Genelde tere doğumdan sonra annelere tavsiye edilir.

Tere Sindirim Sistemi İçin Faydalıdır: Tere kan arındırır ve bunun sayesinde iştah açıcı özelliği vardır. Laksatif ve müshil olarak kabızlık sırasında kullanılır, kabızlık sorunlarını kısa sürede giderme özelliği vardır. Terenin tohumlarıyla balın karıştırılmasıyla elde edilen kür yardımıyla aynı zamanda dizanteri hastalığı tedavi edilebilir. Terenin tohumlarının suda kaynatılarak inceltilir ve bu şekilde tüketilir. Bağırsak hareketine katıda bulunur. Bağırsakların temizlenmesini sağlar. Böylece aynı zamanda kilo vermeyi kolaylaştırır.

Tere Solunum Yolları Sağlığına İyi Gelir: Tere tohumu aynı zamanda çiğnenerek tüketilebilir. Bu uygulama öksürük, baş ağrısı, astım ve bronşit tedavilerinde kullanılabilir. Nefes açıcı özelliği vardır. Hafif nefes daralma sorunlarını ortadan kaldırabilir. Özellikle astım hastalığından kaynaklanan şiddetli öksürükleri azaltabilir.

Tere Kansızlığa İyi Gelir: Tere düzenli olarak tüketildiğinde anemi hastalığını hafifletebilir. Kan yapıcı özelliği vardır. Demir açısından zengin olan tere tohumu hemoglobin düzeyini de arttırabilir. Bu özelliği aynı zamanda demir eksikliğinden kaynaklanan kemik hastalıkları, saç dökülmeleri ve kırılgan tırnak yapılarının ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Diyabete İyi Gelir: Bu konuyla alakalı yeterince araştırma yok fakat şimdiye kadar yapılan araştırmalar diyabet hastalığı için bir tehdit oluşturmadığını ortaya koymuştur. Tam tersi tere tohumlarının içerdiği bazı maddeler kan şekerini dengelediğini ortaya koymuştur. Dozu hakkında bir bilgi olmadığı için doktorunuza danışarak tüketmenizi öneririz.

Tere Kansere Yakalanma Riskini Azaltır: Tere tohumu kanser hastalıklarına neden olan serbest radikallere karşı etkili antioksidanlar içermektedir. Bu antioksidan özelliğinden dolayı doğal olarak dokularda kanser hücrelerinin verdiği zararlı etkileri ortadan kaldırabilir veya kanser hücrelerinin yıkıcı etkilerini azaltabilir.

Tere Zayıflamayı Sağlar: Daha önce terenin sindirim sistemi ve özellikle bağırsaklar üzerinde çok etkili faydalarının olduğunu yazmıştık. Bağırsak hareketlerinin zayıf olması kilo vermeyi zorlaştırır, bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan tere böylece kilo vermeye yardımcı olur. Bunun dışında tere, yağ yakan hücrelerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler.

Tere Saç ve Cilt Sağlığını Korur: Tere, suda kaynatılarak saçlara uygulandığında saç sağlığını korur, içerdiği demir başta olmak üzere diğer mineral ve vitaminler sayesinde saçların kırılganlıklarını ortadan kaldırır ve sağlıklı yumuşak bir görünüm kazandırır.

Tere Göz Sağlığını Korur: Özellikle tere otunun içerdiği bol miktardaki A vitamini göz sağlığı için önemlidir. Yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan katarakt hastalığı başta olmak üzere birçok göz hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Tere Sigaranın Zararlarını Azaltır: Bu konuyla alakalı son zamanlarda yapılan araştırmalar sigaranın ciğerlerde ve dokularda meydana getirdiği hasarları azalttığını ortaya koymuştur. Bu yüzden özellikle sigara içenlerin tereyi ve tere tohumunu kaynatarak günde 1-2 bardak içmelerini öneririz.

Tere İdrar Söktürücüdür, Böbrek Sağlığını Korur: Terenin diğer bir özelliği de çok etkili bir idrar söktürücü olmasıdır. Bunun dışında böbrek sağlığını korumaya yardımcı olur. Böbreklerde taş oluşmasına izin vermediği gibi bağırsak kurtlarının dökülmesine yardımcı olabilir.