Terazilere güzel haber! 11 Eylül 2020 burç yorumları

11 Eylül günlük burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Ay İkizler burcundan ayrılıp Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Güneş Neptün karşıtlığının gerçekleşeceği cuma günü ilişkiler bakımından burçları hassas bir gün bekliyor. 11 Eylül Cuma günü Yengeç burcunu fiziksel sağlığı ile ilgili konular bekliyor. Akrep burçlarında yurt dışı ile ilgili önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Terazi burcu ise bir teklif alabilir. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan 11 Eylül 2020 burç yorumları kararlarınızı etkileyecek. İşte haftanın son günü günlük burç yorumları...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 11 Eylül 2020 Cuma günü saat 11.23'te Ay İkizler burcundan ayrılıp Yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. Güneş Neptün karşıtlığının gerçekleşeceği bugün ilişkilerinde aşırı hassas olabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay’ın Yengeç burcuna geçeceği cuma günü yakın çevrenle ilişkilerin öne çıkıyor. Ailevi konularda önemli gelişmeler akşam saatlerinde söz konusu olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Parasal konularda fazla tutucu davranabilirsin. Sabah saat 07.48 ile 11.23 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Fiziksel sağlığın ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Daha çok kendinle ilgili konuları yöneleceğin cuma günü hassas enerjiler altında olabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Ay arka alanında ilerliyorken geçmişte kalan günlere olan özlemin artabilir. Duygusal açıdan hassas bir günündesin. Alınganlıkların artabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Sosyal çevre ile ilişkilerinin sıcak bir şekilde seyredeceği gün içerisinde aşk hayatında gerçeklerden kaçmaya meyilli olabilirsin. Ayın burç değiştirmesinden ötürü değişken enerjiler altındasın.

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11 Eylül Cuma günü burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumları