Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7676
  • 6,402
  • 279.74
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Terazi burcu yorumları! 26 Ekim 2019 cumartesi terazi burcu yorumları

Terazi burcu yorumları! 26 Ekim 2019 cumartesi terazi burcu yorumları

Terazi burcu yorumları! 26 Ekim 2019 cumartesi terazi burcu yorumları

Günlük burç yorumları düzenli takip ediliyor. 26 Ekim 2019 Cumartesi günü burç yorumlarında neler yazdığı merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar Terazi burcu yorumlarını öğrenmek istiyor. Astrolog Ceylin Çelebi 26 Ekim 2019 Cumartesi günü burçlarını yorumluyor.

Günlük burç yorumlarında 26 Ekim 2019 Cumartesi günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 26 Ekim 2019 Cumartesi Terazi burcu yorumlarını ve Kova, İkizler, Boğa, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumlarını bulabilirsiniz.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Gün boyunca Ay senin burcunda ilerliyor olacak. Gündüz saatlerinde pozitif ve uyumlu bir yapı çiziyor olacaksın. Estetik dokunuşlar ve kişisel bakım için iyi bir gündesin. Akşam saatlerinde Ay’ın hem Mars hem de Satürn ile yapacağı açılar içsel anlamda gerginleşmene ve kendini depresif hissetmene sebep olabilir. Annen ile ya da hayatındaki kadın figürleri ile çatışmalara açık bir akşamdasın. 

Astrolog Ceylin Çelebi
Instagram: astrolifeceylin
ceylincelebi@gmail.com

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel'in son paylaşımı yürekleri burktu
Aşk iddialarına açıklık getirdi
Mehmet Ali Erbil setlere döndü
Ünlü çiftten üzen haber
Aslıhan Doğan Turan'dan duygusal kutlama
<p>Sevilen sunucu Dilay Korkmaz, deprem olduğunda kendini tişörtünü ütülerken bulduğunu söyleyip, ba

Ünlü Ekran Yüzünden İlginç Açıklamalar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tatmak için sıraya giriyorlar... Kilosu 700 lira!

Emeklilerin maaşlarına zam ayarı