Terazi burcu yorumları! 26 Ekim 2019 cumartesi terazi burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 26 Ekim 2019 Cumartesi günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 26 Ekim 2019 Cumartesi Terazi burcu yorumlarını ve Kova, İkizler, Boğa, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumlarını bulabilirsiniz.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Gün boyunca Ay senin burcunda ilerliyor olacak. Gündüz saatlerinde pozitif ve uyumlu bir yapı çiziyor olacaksın. Estetik dokunuşlar ve kişisel bakım için iyi bir gündesin. Akşam saatlerinde Ay’ın hem Mars hem de Satürn ile yapacağı açılar içsel anlamda gerginleşmene ve kendini depresif hissetmene sebep olabilir. Annen ile ya da hayatındaki kadın figürleri ile çatışmalara açık bir akşamdasın.

Astrolog Ceylin Çelebi

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