Terazi burcu yorumları 18 Ekim 2019 Cuma

Günlük burç yorumlarında 18 Ekim 2019 Cuma günü yorumları merak ediliyor. Yay burcunda Cuma yorumu dikkat çekiyor. Yıldız haritasında neler olduğu, burçların ne mesaj vereceği araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

YAY BURCU 18 EKİM 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 KASIM - 21 ARALIK)

Son zamanlarda üzerinizden bir hayli yük attınız. Bugün içinizi saran kıpır kıpır bir enerjiniz var ve gününüzün tamamında bu enerjiyi karşı cinse hissettireceksiniz. Yabana atılmayacak yetenekleriniz var tek sorununuz yeteneklerinizi kullanmak konusunda biraz boş vermiş davranıyorsunuz. Parasal konularda birikim yapacak duruma geldiniz ama siz yine de maddi birikim yapmaktan kaçınıyorsunuz.

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Kavrama yetenekleri gelişmiş olduğundan becerikliliklerinin de katkısı ile ele aldıkları her işte, özellikle ciddi işlerde ve felsefe konularında başarılı olurlar. Bu nedenle Yay Burcunu tanımlayan sözcük 'Görüyorum' dur. Yay burcu insanları içtenlikleri ve iyimser yaşam görüşleri ile tanınırlar. Gençliklerinde dikkatsiz, heyecanlı ve geleneklere aykırı davranışlar içinde olsalar da, geçmiş yanılgılarından en çok ders alan kişiler bu burçtan çıkar. Özgürlüklerine aşırı düşkün, patavatsızlık derecesinde pratik insanlardır. Yay'ların yaşam çerçeveleri herhangi bir şekilde kısıtlandığı zaman, içsel bir biçimde alt üst olurlar. Akılsızca risklere atılırlar. Yayların hayatı yeniliklere olan merakları ile karakterize edilebilir. Bilmedikleri şeyleri araştırıp, keşfetmeyi severler. Yaylar çok yönlü ve ayni anda ilgilenebilecekleri birkaç konu olduğunda mutlu olan kişilerdir. Kendilerini yorgun hissediyorlarsa, o konudan sıkılmış demektir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Uzun boy, ince ve yağsız beden, çekici bir yüz, kahverengi saçlar, pembe-beyaz tenleri vardır. Kendilerine daima güvenen ve iyimser yüzleri bakışlarına yansımıştır. Parlak ve çekici bir gülümseyiş şekilleri vardır. Sıra dışı ve farklı giyinmekten hoşlandıkları için, onları fark etmemek mümkün değildir. Çocuksu yapıları ile asla büyümezler.