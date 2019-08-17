Tepeden tırnağa tedavi yöntemi: Yaban mersini

Yaban mersininin faydaları arasında, lif içeriği sayesinde sindirim sistemini çalıştırması ve düzenli sindirime yardım etmesi vardır. Kalorisi ve lif içeriği oldukça azdır. İçeriği sayesinde tokluk hissini arttırıp doygunluk hissi sağlayan yaban mersini daha az yemek yedirerek kilo vermeye yardımcı olur. Yaban mersini marketlerden ve aktarlardan kolayca bulabileceğiniz besinler arasındadır.

İŞTE YABAN MERSİNİNİN FAYDALARI

Yaban mersini çoğu kişinin bilmediği ya da yemediği bir meyvedir. Yaban mersini faydaları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra evinizden eksik etmeyeceksiniz. Üstelik birçok şekilde kullanımı mümkündür. Taze meyve, kuru meyve, çay, marmelat gibi birçok şekilde kullanılabilir.

Yaban mersini Türkiye’de Karadeniz bölgesinde yetiştirilir. Dünyada ise Amerika ve Kuzey Avrupa’da yetiştiriciliği yapılır. Birçok vitamin ve mineral madde içerir.

KANSER İLE SAVAŞMAYA YARDIM EDER

Son zamanlarda yapılan araştırmalarda belirli kanser türlerine karşı koruma sağladığına dair bulgular ortaya çıkmıştır. Göğüs kanseri hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engeller. Louisville Üniversitesinde yapılan bir çalışmada meme kanserini önlediği ve tümör oluşumunu %40 azalttığı belirtilmiştir. İçeriğindeki antioksidan maddeler sayesinde tümör gelişimini yavaşlatır. Başka bir araştırmaya göre, akciğer, azofagus, prostat, bağırsak, ağız ve mide kanseri türlerine karşı koruma sağladığı belirtilmiştir. Ayrıca DNA onarımı ve sentezinde rol oynayan folat içerir. Folat içeriği sayesinde DNA hasarı sebebiyle ortaya çıkabilecek kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.

KEMİK SAĞLIĞINI KORUR

İçeriğindeki fosfor, demir, kalsiyum, magnezyum, çinko, manganez ve K vitamini sayesinde kemikleri kuvvetlendirir. Kemik yapısını ve gücünü korur. Çinko ve demir mineralleri, kemik ve eklemlerin elastikiyetini ve sağlamlığını korumaya yardım eder. Vücuttaki K vitaminin düşük olması kemiklerin kolay kırılmasına neden olabilir. Vücuda yeterli miktarda K vitamini alımı kalsiyumun kolay emilmesini sağlar.

ZAYIFLAMAYA YARDIM EDER

Kalorisi ve lif içeriği düşüktür. Günlük lif ihtiyacının %14’ünü karşılar. Lif içeriği sayesinde tokluk hissini arttırır. Doygunluk hissi sağlar. Daha az yemek yedirerek kilo vermeye yardım eder. Özellikle göbek bölgesindeki yağlarda azalma sağlar.

YÜKSEK ANTİOKSİDAN İÇERİĞİNE SAHİPTİR

Antioksidanlar zararlı serbest radikallerle savaşan ve sağlık için sayısız yararları olan bileşiklerdir. Hücre hasarını önlemesinin yanı sıra, kalp hastalığı, kanser, şeker hastalığı gibi birçok rahatsızlığa karşı koruma sağlar. Yaban mersini, antioksidan içeriğinin yanı sıra fenoller, flavonoidler ve antosiyoninleri içeren bir meyve olarak bilinir.

BEYİN SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Yapılan bir araştırmada, düzenli olarak yaban mersinin suyunu tüketmenin yaşlı kişilerde hafızaya iyi geldiği belirtilmiştir. Beyni serbest radikal hasarından korumasının yanı sıra beyne iyi gelen antioksidan maddeler bulundurur. Konsantrasyonu arttırır.

CİLT İÇİN FAYDALIDIR

Kollajen cildi destekleyen bir sistemdir. Bir bardak yaban mersinin günlük C vitamini ihtiyacının %24’ünü karşıladığı araştırmalarda belirtilmiştir. İçeriğindeki C vitamini sayesinde güneş, hava kirliliği gibi sebeplerle cildin hasar görmesini engeller. Ciltte kırışıklık oluşumunu azaltır.

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

İçeriğindeki potasyum, kalsiyum ve magnezyum sayesinde kan basıncını düşürmeye yardım eder. Düşük kan basıncı tansiyonun düşmesi demektir. Yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşayan kişiler hipertansiyona karşı tüketebilir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİN DÜZENLİ ÇALIŞMASINI DESTEKLER

Lif içeriği sayesinde sindirim sistemini çalıştırır. Düzenli sindirime yardım eder. Vücuda lif alımının arttırılması kabızlığa karşı koruma sağlar. Sindirim sistemini düzenli bir şekilde çalıştırmak için yaban mersininin yanı sıra lif içeriği yüksek meyve ve sebzeler tüketebilirsiniz.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Kalp hastalığı dünya genelinde en çok ölümlerin görüldüğü hastalıklardan biridir. Yüksek trigliserit seviyeleri, kan basıncının yükselmesi ve yüksek kolesterol kalp hastalıklarını tetikleyen unsurlar arasındadır. Yaban mersininin tüketimiyle kalp ve damar hastalığı faktörlerini azaltmak mümkündür. Kolesterolü ve kan basıncını dengeleyerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

ŞEKER HASTALIĞINA İYİ GELİR

Yaban mersini, üzüm, kuru üzüm, elma ve armut gibi meyvelerin tüketilmesi diyabete yakalanma riskini azaltır. Bu meyvenin tüketilmesiyle kandaki şeker oranı dengelenir.

BİRÇOK VİTAMİN VE MİNERAL MADDE İÇERİR

Bir bardak çiğ olan yaban mersini yaklaşık 84 kaloridir. Yüksek oranda karbonhidrat, K vitamini, C vitamini, manganez içerir. Ayrıca B6, E vitamini ve manganez bulundurur.