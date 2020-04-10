Temmuz ayı hangi burç? Yengeç burcunun özellikleri nelerdir?

Temmuz ayı burcu araştırılıyor. Haziran ve Temmuz ayında doğanlar burçlarını merak ediyor. Doğum günü 22 Haziran ile 22 Temmuz olanlar Yengeç burcu oluyor. Peki, Yengeç burcunun özellikleri nelerdir? Yengeç hangi burçlarla anlaşır? Yengeç burcunun elementi nedir?

YENGEÇ BURCU TARİHİ

22 Haziran-22 Temmuz

YENGEÇ BURCU ELEMENTİ

Eğer Güneşiniz Yengeç burcundaysa yani doğum gününüz 21 Haziran ile 21 Temmuz arasında ise sizler su elementine sahipsinizdir.

YENGEÇ HANGİ BURÇLARLA ANLAŞIR?

Su elementleri yine kendileri gibi su elementinden olan kişiler ile yani Yengeç, Akrep ve Balık burçları ile iyi anlaşırlar. Bu burçlar duygusal tarafı daha baskın olan burçlardır. Aşk olmazsa olmazlarıdır. Hayatlarında onları anlayacak ve duygusal destek sağlayacakları birisinin olması önemlidir. Aynı zamanda toprak elementleri ile de iyi anlaşırsınız. Çünkü su toprağı besleyen bir enerjiye sahiptir. Toprak elementi burçlar; Boğa, Başak ve Oğlaktır. Ancak Oğlak burcu Yengeç burcunun karşıt burcudur. Aralarındaki çekim gücü diğerlerine nazaran çok daha fazla olacaktır. Yengeç burçları ateş elementi ve hava elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Koç, Aslan, Yay, İkizler, Terazi ve Kova burçlarıdır.