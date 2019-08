Telefonun nasıl icat edildiğini hiç düşündünüz mü?

Günümüzde yediden yetmişe herkesin elinde olan telefonun nasıl icat edildiğini sizler için araştırdık. Alexander Graham Bell'in telefondaki başarısı, telgrafın iyileştirilmesi girişimlerinin doğrudan bir sonucu olarak gelmiştir. Telgraf ve telefon tel tabanlı elektrik sistemlerdir.

TELEFON NASIL İCAT EDİLDİ?

1870'lerde Elisha Grey ve Alexander Graham Bell, elektriksel olarak konuşma yapabilen cihazları birbirinden bağımsız olarak tasarladılar. Her ikiside bu kendi tasarımları olan prototip telefonlara patent almak için saat farkı ile patent ofislerine başvuru yaptılar. Bell daha önce telefonunu patentledi.

Bugün, Bell'in ismi telefonla eşanlamlıdır, Gray ise büyük ölçüde unutulur. Ama telefonu icat edenlerin hikayesi bu iki kişinin ötesine geçiyor.

BELL'İN BİYOGRAFİSİ

Babası, amcası ve büyükbabası sağırlar için eloküsyon ve konuşma terapisi konusunda yetkililerdi. Bell'in kolej bittikten sonra ailenin ayak izlerini takip edeceği belliydi. Ancak, Bell'in diğer iki kardeşi tüberkülozdan öldükten sonra, Bell ve ailesi 1870'de Kanada'ya göç etmeye karar verdiler.

Ontario'da yaşayıp kısa bir süre sonra, Bells Boston'a taşındı ve burada sağır çocuklara konuşma konusunda uzmanlaşmış konuşma terapisi uygulamaları kurdular. Alexander Graham Bell'in öğrencilerinden biri, tanıştığı zaman sadece kör ve sağır olmakla kalmayıp konuşamayan genç Helen Keller idi.

Sağırlarla çalışmak Bell'in ana gelir kaynağı olmaya devam etse de, bunun yanında kendi ses çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Bell'in beklenmedik bilimsel merakı, fotoğrafın icadı, Thomas Edison'un fonografisindeki önemli ticari gelişmelere ve Wright Brothers'ın uçaklarını Kitty Hawk'te başlatmasından sadece altı yıl sonra kendi uçan makinesinin geliştirilmesine yol açtı.

Başkan James Garfield, 1881'de bir suikastçinin mermisi ile ölürken, Bell, başarısız bir girişimde bir metal detektörü icat etti.

TELGRAF'TAN TELEFONA

Telgraf ve telefon tel tabanlı elektrik sistemleridir. Alexander Graham Bell'in telefondaki başarısı, telgrafın iyileştirilmesi girişimlerinin doğrudan bir sonucu olarak geldi. Elektrik sinyallerini denemeye başladığında telgraf 30 yıl boyunca kurulmuş bir iletişim aracıydı. Oldukça başarılı bir sistem olmasına rağmen telgraf temel olarak bir seferde bir mesaj almak ve göndermekle sınırlıydı.

Bell'in sesin doğası ve onun müzik anlayışına dair kapsamlı bilgisi, aynı tel üzerinde birden fazla mesaj iletme olasılığını ortaya çıkardı. Bir "çoklu telgraf" fikri bir süredir var olmasına rağmen, hiç kimse Bell'e kadar bir tane üretemedi. "Harmonik telgrafı", notlar veya sinyaller sahada farklıysa, aynı tel boyunca aynı anda birkaç notanın gönderilebileceği ilkesine dayanıyordu.

ELEKTRİKLE KONUŞ

1874 yılının Ekim ayında Bell'in araştırması gelecekteki kayınpederi, avukat Gardiner Greene Hubbard'ı çoklu bir telgraf olasılığına dair bilgilendirebileceği ölçüde ilerledi. Mutlak kontrolü reddeden Hubbard, Western Union Telgraf Şirketi tarafından uygulandı.

Anında böyle bir tekeli kırma potansiyelini gördü ve Bell'e ihtiyacı olan mali desteği verdi.

Bell, birden fazla telgrafta yaptığı çalışmalarla devam etti, ancak Hubbard'a, kendileriyle birlikte hizmet verdikleri genç bir elektrikçi olan Thomas Watson'un, konuşmayı elektriksel olarak iletecek bir cihaz geliştirdiğini söylemedi.

Watson, Hubbard ve diğer destekçilerin ısrarıyla harmonik telgrafta çalışırken, Bell 1875 Mart'ında fikirlerini telefonla dinleyen ve cesaret verici sözler sunan Smithsonian Enstitüsü'nün saygın yöneticisi Joseph Henry ile gizlice buluştu. Henry'nin olumlu düşüncesiyle teşvik edildi, Bell ve Watson çalışmalarına devam ettiler.

1875 Haziran'ında, konuşmayı elektriksel olarak iletecek bir cihaz yaratma hedefi gerçekleşmek üzereydi. Farklı tonların bir teldeki elektrik akımının kuvvetini değiştireceğini kanıtlamışlardı. Başarıya ulaşmak için, sadece elektronik akımları değişen bir membran ve bu varyasyonları duyulabilir frekanslarda yeniden üretebilen bir alıcı ile çalışan bir verici oluşturmak için gerekliydi.

"BAY WATSON, BURAYA GEL"

2 Haziran 1875'te harmonik telgrafıyla deney yaparken, araştırmacılar sesin bir tel üzerinden iletilebileceğini keşfettiler. Tamamen kazara bir keşifti. Watson, kazara kopardığında bir vericinin etrafına sarılmış bir çubuğu gevşetmeye çalışıyordu. Bu jest tarafından üretilen titreşim, Tel boyunca Bell'in çalıştığı diğer odada ikinci bir cihaza gitti.

"Twang" Bell heard, Watson'la çalışmalarını hızlandırmak için ihtiyaç duyduğu tüm ilham kaynağıydı. Gelecek yıl çalışmaya devam ettiler. Bell dergisinde kritik anı anlattı:

"Sonra M [ağızlık] aşağıdaki cümle içine bağırdı: 'Bay Watson, buraya gel-seni görmek istiyorum. Bir şey düzgün çalışmıyor ve ne olduğundan emin değiliz."

İlk telefon görüşmesi yapılmıştı.

TELEFON ŞEBEKESİ DOĞDU

Bell, cihazını 7 Mart 1876'da çıkardı ve cihaz hızla yayılmaya başladı. 1877'de, Boston'dan Somerville, Massachusetts'e giden ilk normal telefon hattının inşaatı tamamlandı.

1880'in sonunda, Amerika Birleşik Devletleri'nde 47.900 telefon vardı. Ertesi yıl, Boston ve Providence, Rhode Island arasında telefon hizmeti kuruldu. New York ve Chicago arasındaki servis 1892'de ve 1894'te New York ve Boston arasında başladı. Transcontinental servisi 1915'te başladı.

Bell, Bell Telefon Şirketini 1877'de kurdu. Sektör hızla genişledikçe, Bell hızla rakiplerini satın aldı. Bir dizi birleşmeden sonra, bugünün AT & T'sinin öncüsü olan American Telephone and Telegraph Co., 1880'de kuruldu. Çünkü Bell, telefon sisteminin arkasındaki fikri mülkiyet ve patentleri kontrol etti.

AT & T'nin genç endüstride fiili bir tekeli vardı. ABD Adalet Bakanlığı ile yapılan bir anlaşmanın, AT & T'nin devlet pazarları üzerindeki kontrolünü sona erdirmeye zorladığı 1984 yılına kadar ABD telefon pazarındaki kontrolünü sürdürecektir.

DEĞİŞİM VE DÖNER ARAMA

İlk düzenli telefon santrali 1878'de New Haven, Connecticut'ta kuruldu. Erken telefonlar abonelere çift olarak kiralandı. Abonenin başka biriyle bağlantı kurmak için kendi hattını oluşturması gerekiyordu. 1889'da Kansas City şirketi Almon B. Strowger, röleler ve sürgü kullanarak bir çizgiyi 100 hatta herhangi birine bağlayabilen bir anahtar icat etti. Strowger anahtarı, bilindiği gibi, 100 yıl sonra bazı telefon ofislerinde hala kullanılıyordu.

Strowger, ilk otomatik telefon santrali için 11 Mart 1891'de bir patent yayınladı. Strowger anahtarını kullanan ilk değişim 1892'de La Porte, Indiana'da açıldı. Aboneler, telefonlarına, dokunarak istenen sayıda darbe üretecek bir butona sahipti. Strowgers'ın bir ortağı 1896'da düğmeyi değiştirerek döner kadranı icat etti. 1943'te, Philadelphia ikili hizmetten vazgeçmek için son ana alan oldu (döner ve düğme).

ÜCRETLİ TELEFONLARI

1889'da işletilen telefon, Connecticut'tan Hartford, William Gray tarafından patentlendi. Gray'in ödemeli telefonu ilk olarak Hartford Bank'da kuruldu ve kullanıldı. Bugün ücretli telefonlardan farklı olarak, Gray'in telefonu, çağrılarını bitirdikten sonra ödeme yaptı.

Telefonları Bell Sistemi ile birlikte çoğaldı. İlk telefon kabinleri 1905 yılında kuruldu. ABD'de 100.000 civarında ücretli telefon vardı. 21'inci yüzyılın başında, ülkede 2 milyondan fazla ücretli telefon vardı. Ancak mobil teknolojinin ortaya çıkmasıyla birlikte, ücretli telefonlara olan kamu talebi hızla azaldı ve bugün hala ABD'de 300.000'den az çalışan var.

DOKUNMATİK TONLU TELEFONLAR

Western Electric, AT&T'nin üretim iştiraki araştırmacıları, 1940'ların başından beri telefon bağlantılarını tetiklemek için darbelerden ziyade sesleri kullanmayı denediler. Ancak 1963 yılına kadar, konuşma ile aynı frekansı kullanan çift tonlu çok frekanslı sinyallerin ticari olarak uygulanabilir değildi. AT&T, Dokunmatik tonlu arama olarak tanıttı ve hızlı bir şekilde telefon teknolojisinde bir sonraki standart haline geldi. 1990 yılına gelindiğinde, Push-button telefonları Amerikan evlerinde döner kadran modellerinden daha yaygındı.

KABLOSUZ TELEFONLAR

1970'lerde, ilk kablosuz telefonlar tanıtıldı. 1986'da Federal İletişim Komisyonu telsiz telefonlar için 47 ila 49 MHz frekans aralığı verdi.

Daha geniş bir frekans aralığına sahip olmak, kablosuz telefonların daha az parazite sahip olmasına ve daha az güce ihtiyaç duymasına izin verdi. 1990 yılında, FCC kablosuz telefonlar için 900 MHz frekans aralığı verdi.

1994 yılında, dijital kablosuz telefonlar ve 1995 yılında, dijital yayılı spektrum (DSS), her ikisi de tanıtıldı.

Her iki gelişmenin de kablosuz telefonların güvenliğini arttırması ve telefon görüşmesinin dijital olarak yayılmasını sağlayarak istenmeyen gizlemeyi azaltması amaçlandı. 1998 yılında, FCC kablosuz telefonlar için 2.4 GHz frekans aralığı verdi; bugün, yukarı doğru menzil 5,8 GHz'dir.

CEP TELEFONLARI

En eski cep telefonları, araçlar için tasarlanmış Radyo Kontrollü birimlerdi. Onlar pahalı ve hantal ve son derece sınırlı aralığı vardı. İlk 1946 yılında AT&T tarafından başlatılan, ağ yavaş yavaş genişledi ve daha sofistike hale geldi. 1980 yılına gelindiğinde, ilk hücresel ağlar geliştirildi.

Bugün kullanılan hücresel telefon şebekesi ne olacağı üzerine araştırmalar 1947'de AT&T'nin araştırma kanadı Bell Labs'de başladı. Gerekli radyo frekansları henüz ticari olarak mevcut olmasa da, telefonları "hücreler" veya vericilerden oluşan bir ağ üzerinden kablosuz olarak bağlama kavramı uygulanabilir bir durumdu. Motorola 1973 yılında ilk el cep telefonu tanıttı.

TELEFON REHBERLERİ

İlk telefon rehberi New Haven, Connecticut'ta New Haven Bölge Telefon Şirketi tarafından 1878'de yayınlandı. Bir sayfaydı ve 50 isim tuttu; operatör sizi bağlayacağından hiçbir numara listelenmemiş. Sayfa dört bölüme ayrıldı: konut, profesyonel, temel hizmetler ve diğerleri.

1886'da, Reuben H. Donnelly, sağlanan ürün ve hizmet türlerine göre kategorize edilen işletme isimleri ve telefon numaralarını içeren ilk Yellow Pages markalı dizini oluşturdu. 1980'lerde, ister Bell Sistemi ister özel yayıncılar tarafından verilen telefon defterleri hemen hemen her ev ve işteydi. Ancak internetin ve cep telefonlarının gelişiyle, telefon defterleri büyük ölçüde yok oldu.

9-1-1

1968'den önce, acil durumlarda ilk müdahaleye ulaşmak için özel bir telefon numarası yoktu. Bu, Kongre soruşturmasının ardından ülke çapında böyle bir sistemin kurulması çağrısında bulundu. Federal iletişim Komisyonu ve AT&T yakında 9-1-1 (sadeliği için seçilen ve hatırlanması kolay olduğu için) basamaklarını kullanarak Indiana acil ağlarını başlatacaklarını açıkladı.

ARAYAN KİMLİĞİ

Birçok araştırmacı, 1960'ların sonlarından itibaren Brezilya, Japonya ve Yunanistan'daki bilim adamları dahil olmak üzere gelen çağrıların sayısını belirlemek için cihazlar oluşturdu. ABD'de AT&T, ilk kez 1984'te Orlando, Florida'da ticari markalı TouchStar arayan kimlik servisini kullanıma sunmuştur.

Hizmet başlangıçta pahalı bir hizmet olarak satılmış olmasına rağmen, arayan kimliği bugün her cep telefonunda bulunan ve çoğu sabit hatlarda bulunan standart bir işlevdir.