'Teknoloji 3-6 yaş aralığındaki çocuklara zarar getiriyor'

Teknolojinin 3-6 yaş aralığındaki çocuklara zarar getirdiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ailelere uyarılarda bulundu. Bilişim teknolojilerinin içinde doğan ve büyüyen çocukların, önceki nesillerde olmayan dijital bilgi ve becerilere sahip olduğunu ifade eden Bakan Koca, bu teknolojilerin bilinçli, güvenli, etkin kullanıldığında çocuk ve gençlerin eğlence ve eğitimlerini destekleme yönünde imkanlar sağlayabildiğini vurguladı.

HER YÖNDEN ETKİLİYOR

Bebeklik ve erken çocukluk dönemi olan 0-6 yaşın, beyin, dil ve konuşma, sosyal beceri gelişimi, güvenli bağlanma ilişkisi, sağlıklı iletişimsel ve sosyal davranışların gelişimi açısından önemli olduğuna işaret eden Fahrettin Koca, ailelere şu önerilerde bulundu: “İlk 3 yılında çocuğun dikkat becerileri, sembolik ve bellek gelişimi tam anlamıyla tamamlanmadığından, çocuk ekran aracılığıyla gelen bilgiyi 3 boyutlu olarak algılayamaz. Bu dönemde anne babaların çocuklarıyla oyunlar oynaması, kitap okuması, iletişim kurması gerekiyor. Çocuğun teknolojiyle erken yaşta tanışması ve yalnız başına bırakılmasının gelişim geriliklerine sebep olduğu bilimsel olarak da ispatlanmıştır. Çocuk ileride gündelik hayata uyumda, empati kurmakta, dürtü kontrolü gibi konularda sorun yaşayabilir. 3-6 yaş arası dönemde teknoloji kullanımı mutlaka ebeveyn eşliğinde ve günde en fazla 20-30 dakikayla sınırlı olmalı.”

İNTERNETTE EDİNİLEN ARKADAŞLIKLARI KONTROL EDİN

Son dönemde tüm dünyada ‘’oyun’’ adı altında çocukların ruh sağlığını bozan birtakım yazılımların geliştirildiğini ifade eden Bakan Koca, şu bilgileri verdi: “Anne babalar çocukların internet oyunlarında edindiği arkadaşlıkları kontrol etmeli, çocuklarını tanımadıkları kişilerden ve belirsiz hesaplardan gelen arkadaşlık tekliflerini reddetmeleri konusunda uyarmalı. Aileler, sosyal medyada özel hayatın gizliliği konusunda rol model olmalı. ”