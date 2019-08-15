Tavuk tantuniyi evde yapmayı denediniz mi? İşte tarifi

“Evde tavuk tantuni nasıl yapılır?” Sokak lezzetini sevenlerin merak ettiği konular arasında yer alan ev yapımı tavuk tantuni son zamanlarda oldukça popüler. İnce ince doğranmış etiyle ve içerisindeki dolgun malzemeyle bütünleşen tantuni herkes tarafından sıkça tüketiliyor. Mersin yöresine ait olan tantuni lezzetiyle kendine hayran bırakıyor. Lezzetini merak edenler evde tavuk tantuni nasıl yapılır araştırıyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:09
15 Ağustos 2019 Perşembe 14:09
Tavuk tantuniyi evde yapmayı denediniz mi" İşte tarifi

İnce ince doğranmış et ve dolgun malzemesiyle kendine hayran bırakan tavuk tantuni 7’den 70’e herkesin severek tükettiği sokak lezzetleri arasında bir numarada yer alıyor. Mersin yöresine ait olsa da hemen hemen yer de yapılan tavuk tantuniyi evde yapmakta oldukça pratik ve kolay. Daha az maliyetle ve sağlıklı evde tavuk tantuni nasıl yapılır merak ediliyor.

TANTUNİ NEDİR?

Türkmenlerden ve yörük geleneğinden geldiği iddia edilen “tantuni” Akdeniz bölgesinin Mersin ilimizle özdeşleşmiş ve ülke genelinde yaygınlaşmış bir dürüm çeşididir. Antakya ve Mersin’de farklı usüllerle yapılır.
Aslında haşlanmış etlerin kılıçlarla kalkanlar üzerinde dövülmesi ve etlerin bu şekilde pişirilmesi yörük geleneğinde mümkün görünüyor. O yüzden bu iddia doğru olabilir. Ancak araplara ait seyyar bir sokak yemeği olma iddiası da diğer bir öne sürülen bir iddiadır. Aktarılanlara göre kasaptan alınan artık kıymaların ve sakatatların domates ve sumaklı soğan ile kavrularak lavaş içinde sunulan tantuni bir fakir yiyeceğidir. Aynı zamanda da bir kebap çeşididir.

EVDE TAVUK TANTUNİ NASIL YAPILIR TARİFİ

MALZEMELER

4 adet tavuk pirzola
3 adet yeşil biber
3 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
2 adet lavaş ½ çay bardağı sıvı yağ
 2 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı kekik
Garnitür Malzemesi İçin Gerekli Malzemeler
2 adet domates
½ demet maydanoz
 1 adet kuru soğan
 2 çay kaşığı sumak

İŞTE, EV YAPIMI TAVUK TANTUNİ TARİFİNİN HAZIRLANIŞI…

Tavuk pirzolayı küçük parçalara bölerek yağsız bir tavada soteleyin.
Suyunu çektikten sonra üzerine sıvı yağ ekleyin.
Sarımsak ve soğanı küp küp doğrayarak tencereye ekleyin.
Doğradığınız biberleri de ilave ederek sotelemeye devam edin.
Et suyunu çektikçe arada bir su ekleyin. Pişmesine yakın bütün baharatları ve tuzu ekleyerek altını kapatın.
Lavaşın içine tavuklu karışımdan ve hazırladığınız garnitürden ekleyerek dürüm şeklinde sarın.
Dilerseniz içine kıvırcık da ekleyerek servise sunabilirsiniz.

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