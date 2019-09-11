Tatar göçmenlerinin meşhur lezzeti: Tatar böreği!
“Tatar böreği nasıl yapılır?” merak edilen tarifler arasında geliyor. Tatar göçmenleri yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan Börek sadece Tatarlar da değil, birçok yörede sevilmektedir. Yapımı basit ve pratik olan Tatar böreği son zamanlarda merak edilen lezzetler arasında geliyor. Lezzetiyle herkes tarafından sevilen Tatar böreği nasıl yapılır merak ediliyor.
Tatar göçmenleri bölgesinin nadide lezzetlerinden olan Tatar böreği herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Tatar böreği nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü Tatar böreği her yörece sevilen bir lezzettir. Tatar böreğinin lezzetli tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
TATAR BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 500 gram un
- 1 adet yumurta
- 1 tutam tuz
- 1.5 su bardağı su
ÜZERİ İÇİN:
- 1 kase yoğurt
- 3 diş sarımsak
- 100 gram tereyağı
- 1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
TATAR BÖREĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Hamuru için gerekli olan un, yumurta ve tuzu bir kaba alın ve suyu azar azar ekleyerek, kulak memesinden biraz daha sert bir hamur elde edene dek yoğurun.
- Hazırladığınız hamuru 5 adet bezeye ayırın ve her bir bezeyi bolca unladığınız tezgah ta açabildiğiniz kadar ince olacak şekilde açın.
- Oklavaya sarın ve tam ortasından boyuna kesin.
- Ardından tekrar keserek uzun şeritler elde edin.
- Şeritleri çok da küçük olmayan üçgenler elde edecek şekilde kesin ve bolca unlayarak bir tepsiye alın.
- Tüm hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra bir tencereye bolca su koyun ve 1 yemek kaşığı kadar da tuz ekleyin.
- Su kaynamaya başladıktan sonra içine kestiğiniz hamurları atın ve hamurlar pişene dek yaklaşık 15 dakika haşlayın. Hamurlar haşlanırken bir kase de yoğurdun içine sarımsakları rendeleyin ve biraz da tuz ekleyerek tatlandırın..
- Bir tavada da tereyağını kızdırın ve içine toz kırmız biberi attıktan sonra ocağın altını kapatın.
- Haşlanmış hamurları bir servis tabağına süzerek alın. Üstlerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin ve kızdırılmış tereyağlı biberi de gezdirdikten sonra servis edin.
- Dilerseniz nane ve sumak da serpebilirsiniz. Afiyetler olsun.