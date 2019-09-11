Tatar göçmenlerinin meşhur lezzeti: Tatar böreği!

Tatar göçmenleri bölgesinin nadide lezzetlerinden olan Tatar böreği herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Tatar böreği nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü Tatar böreği her yörece sevilen bir lezzettir. Tatar böreğinin lezzetli tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

TATAR BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram un

1 adet yumurta

1 tutam tuz

1.5 su bardağı su

ÜZERİ İÇİN:

1 kase yoğurt

3 diş sarımsak

100 gram tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

TATAR BÖREĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?