Tas kebabının püf noktası Tas kebabı nasıl yapılır? Kolay tas kebabı tarifi

“Tas kebabı nasıl yapılır? Tas kebabının püf noktası nedir?” gibi soruların cevabı iftara saatler kala merak ediliyor. Özellikle et yemeklerini sevenler evde lokanta usulü tas kebabı tarifini denemek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Tas kebabının püf noktası etin iyi pişmesidir. Ramazanda kolay yemekler arasında yer alan tas kebabı tarifi malzemeleri arasında en önemlisi et ve patatestir. İşte evde bulunan malzemelerle “Bugün ne pişirsem?” sorusunun cevabı ve tas kebabı tarifi…

EVDE TAS KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet domates

500 gram kuşbaşı et

1 adet soğan

3 adet sivri biber

3-4 adet patates

1 yemek kaşığı salça

2 diş sarımsak

2 su bardağı sıcak su

Kırmızı pul biber, karabiber, tuz, sıvı yağ

Patatesleri kızartmak için: Sıvıyağ

TAS KEBABI TARİFİ YAPILIŞI



Öncelikle etleri kuşbaşı olarak doğrayın. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte düdüklü tencerede su koymadan havası çıktıktan sonra 15 pişirin. Etler suyunu bırakıp çekene kadar pişmiş olacak. Diğer tarafta soğanı ve biberleri yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavurun, ardından sarımsak ve domatesleri de ekleyip iyice kavurun. Sarımsak sevmeyenler kullanmayabilir. Salçasını ilave edin baharatları ve tuzunu da ilave ederek sıcak su ekleyin. Kaynayan salçalı suyun içine pişen etleri ekleyip 10 dakika daha bu şekilde pişirin. Suyu yemek tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Patatesleri küp küp doğrayıp kızartın. Servis tabağına pişmiş sulu etten koyup üzerine kızartılmış patates koyup karıştırarak servis yapın. Dileyenler üzerini reyhanla süsleyebilir. Afiyet olsun…