Tarihi 62 yıla dayanan Ordu tostunun lezzet sırrı

Ordu’nun yöresel lezzetleri kente gelenleri kendine hayran bırakıyor. Bunlardan biri de 72 yaşındaki Kahraman usta tarafından yıllardır yapılan Ordu tostu. Ordu tostu için şehir dışından gelen bile var. İşte lezzetiyle nam salan Ordu tostunun tarifi...

İHA'da yer alan habere göre Ordu’nun da meşhur tostunu, özellikle yemek için kente gelenler oluyor. Ordu’ya has, özel olarak üretilen bu tost, kendine has malzemeler ile yapılıyor.

Ekmeği ve iç malzemeleri özel olarak üretilen Ordu tostu ilk olarak, 1958 yılında Kemal ve Zeki Yamaner isimli kardeş tarafından üretildi. O günlerden bu güne kadar aradan geçen 62 yılın ardından Ordu tostu, kentte marka haline gelmiş durumda.

57 YILI AŞKIN SÜREDİR TOST YAPIYOR



İki kardeşin başlattığı özel tostun hikayesini ise 72 yaşındaki yeğenleri Kahraman Arslan devam ettiriyor. Şimdilerde Subaşı Mahallesi’nde bulunan 12 metrekarelik dükkanında, 57 yılı aşkın süredir Ordu tostunu yapan Kahraman Arslan, dayılarından aldığı bu geleneği yıllardır devam ettiriyor. Yıllar geçmesine rağmen aynı lezzeti devam ettiren Kahraman usta, ilerleyen yaşına rağmen gününün büyük bir bölümünü dükkanında tost yaparak geçirdiğini aktarıyor.

“EZME SUCUĞU KENDİM GÜNLÜK OLARAK HAZIRLIYORUM”



Tostun özelliğini içerisinde kullanılan hammaddelerden geldiğini ve doğal olmayan ürünlerin kullanılmadığını ifade eden Kahraman Arslan, Ordu tostunun tarifini şöyle anlatıyor:

“Ezme sucuk kullanılır, 1958 yılında dayılarımız başladı ve 1963 yılında da ben başladım. O gün öğrendiklerimle birlikte devam ettiriyorum. Bu tostun farklı lezzeti ve doyurur olması. Ekmeği de farklı ve 1987 yılında bu ekmeği ilk olarak yaptırdık. Tekli olarak üretilen bu ekmek şuan kullanılıyor. Sucuğu kendim günlük kullanacağım kadar yapıyorum. Bu tosta farklı malzemeler kullanmaya gerek yok çünkü kendi öz tadı var. Doğal olmayan hiçbir şeyi kullanmıyorum, ketçap ve mayonez kullanmıyoruz.”

“KİRALADIĞIM DÜKKANLARDAN BENİ ÇIKARTIP, KENDİLERİ YAPMAK İSTEDİ”

Daha önce 4 farklı işyeri kiraladığını ancak dükkan sahiplerinin kendisini çıkartarak, Ordu tostunu kendilerinin yapmaya çalıştıklarını aktaran Arslan, “Toplamda 57 yılı aşkın süredir devam ediyorum. Bu zaman zarfında, kiraladığım dükkanlarda akrabalar bu işi yapmak istedi ve beni çıkarttılar. Bu şekilde 4 tane yer değiştirdim ve burayı satın aldım. Burası çok ilkeldi. Ancak şu an kent merkezi oldu.” diye konuştu.