Tarihe ışık tutan 200 yıllık eserler sanatseverlerle tanışıyor

Sanatseverlerin heyecanla beklediği müzayede için geri sayım başladı. 26 Ekim 2019 saat 15’te Eker Gallery Ortaköy’de müzayedeye sunulacak tarihi eserler için detaylar merak ediliyor. Sanatın icrası içerisinde oluşan kıymetli hikayelerin olduğu; tespihe, seramik sanatına, tuğralı gümüşlere ilgi duyanların zevklerine mazhar bir buluşma olması bekleniyor. Yusuf Şimşekçaktı’nın sunumuyla gerçekleşecek müzayede de yüksek katılım olması bekleniyor.

Ortaköy galerimizde yapacağımız müzayedemize habbe-i süveydanın en önemli tespihleri, aşkı lokma kaşık koleksiyonunun en önemli kaşıkları, çok kıymetli tuğralı gümüşler, seramik sanatının en nadide örnekleri 26 Ekim 2019 saat 15 müzayedemizde satışa sunulmuştur. Tüm sanatseverler Eker Gallery Ortaköy’e davetlidir.

Her sanatın icrasında zanaat oldukça önem taşır. Sanatın ortaya çıkmasında mana ile hakikati dengeleyen mütevazı araçlar bulunur. Asırlardır tecrübe edilen, insanın elinden geçen mütevazı araçlar esasen sanatın kendisi kadar değer bulur. Hattat için kamış kalem, ressam için tuval ve fırça, tespih sanatkarı için “Kemane” ismi bu değerlere örnektir.

Yani divan edebiyatında geçen, “görünenin ardındaki gerçeklik” vurgusu, sanatın icrası içinde bir önem taşır. Göze en hoş gelen tespihlerin, tarihi ve hikayesi ile zenginleştiren eserlerin ardında hep bir zanaat ve mütevazı araçlar bulunur.

Müzayedeye damga vuracak bir diğer değerler ise III. Ahmet Tuğralı Gülabdan Osman Hamdi Bey’in murassa teşbihi, muhteşem Osmanlı Kaşıkları şüphesiz… Rönesans devrinde yaygınlaşmış ve çok farklı çeşitlere ulaşmaya çalışmış Kaşığın kültürümüzde ve tarihimizde önemi ve yeri çok yüksektir. Aşkı lokma kaşık koleksiyonu içerisinde bulunan ‘Saray İşi Osmanlı Kaşık’, ‘Murassa Osmanlı Kaşıklar’ gibi eserler koleksiyonerlerin merakla beklediği eserler arasında bulunuyor. Kütahya işlemeler, tombaklar ve niceleri…

Birbirinden değerli eserlerin yer aldığı koleksiyonların satışa sunulacağı müzayede için beklenen gün yaklaşıyor. Eker Gallery Ortaköy’de gerçekleşecek bu müzayedeye sanatseverlerin ilgisi hayli yüksek.

Hangi eserlerin, kimlere ve hangi fiyatlarda satılacağı ise büyük merak konusu…