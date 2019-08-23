Tarçın çayının sağlığa 18 etkisi

Tarçın çayının sağlığımıza sayısız faydası vardır. Oldukça iyi bilinen bu tarçın, diğer lezzetlerle kolayca karışmasıyla popülerdir. Tarçın çayı vücudunuz, hafızanız hatta romantizm arayışınız için bile oldukça etkilidir. Kanın pıhtılaşmasını engelleyen etkisi ile tarçın çayı içmek regl dönemlerini düzene sokmak için evde uygulayabileceğiniz harika bir tedavidir. Ağrı kesici etkisi ile bu süreçte çektiğiniz ağrıların azalmasını sağlayabilir. Tarçın çayının faydalarını derlediğimiz haberimiz sizlerle…

İŞTE TARÇIN ÇAYININ FAYDALARI

Bilinen iki tip tarçın vardır; biri seylan tarçını olandır ve gerçek tarçın olarak kabul edilir. Diğeri ise cassia ya da Çin tarçınıdır ve Çin’de yetiştiği için genel olarak seylan tarçınından daha ucuzdur.

Eğer saf olarak ya da diğer çaylarla harmanlanmış olarak tarçın çayı içmeyi seviyorsanız aynı zamanda birçok faydasından da yararlanıyorsunuz demektir. Tatlı, sakinleştirici, baharatlı ve biraz egzotik bir lezzettir tarçın çayı. Çok yönlü ve oldukça sevilen bir tat oluşu sadece tatlılarda değil tuzlularda da kullanılmasını sağlamaktadır ama iyisi çay olan halidir. Tarçın çayının faydaları;

Soğuk algınlık ve grip için: Tarçın çayı boğaz ağrılarına, soğuk algınlığa ve tıkanıklığa yardımcı olur. Tarçın çayının en sık kullanımı özellikle kış sezonu boyunca boğaz ağrısını sonlandırması ve soğuklar sonucu oluşan durumlara iyi gelmesidir. Bunun nedeni tarçının anti bakteriyel özelliklere sahip olmasıdır. Bu çay mikropları öldürürken boğaz ağrısını da geçirmektedir. Tarçın çayının büyük miktarlarda alınması güçlü bir anti bakteriyel etki sağlanması demektir, ancak diğer katlanmış etkileri kişide farklı sonuçlar doğurabilir.

Hazımsızlık ve mide ağrısı için: Hazımsızlık mide kramplarına, baş ağrısının da eşlik ettiği mide ağrısına, kabızlık ve ya ishale neden olabilir. Bu durum genellikle sindirim sırasında yaşanan problemlerle ilgilidir. Virüs yüzünden olabileceği gibi yenilen bozuk bir yiyecek ya da düzgün pişmemiş bir yemek genelde buna sebep olabilmektedir. Tarçının sahip olduğu kateşin (bir anti oksidan türü) denilen bir madde mide rahatsızlığına, şişkinliğe, gaza ve hazımsızlığa yardımcı olmaktadır. Tarçın reflüye neden olan mide asitini azaltmakta ve gıda sindirimi desteklemektedir. En iyi sonuçları almak için bal da eklenen karışım hidrojen peroksit etkisi yaratacaktır.

Ağrıyı rahatlatmak için: Bir fincan tarçın çayı içmek çeşitli ağrıları hafifletmeye yardımcı olur. Castleman araştırmalarına göre, tarçının sahip olduğu öjenol doğal bir anestetik gibi davranarak karın kramplarını, artrit ve fibromiyaljinin neden olduğu ağrı ve döküntüleri rahatlatmaktadır. Tarçın ayrıca diş ve diş etleri ağrılarını da rahatlatmakta oldukça etkilidir.

Hipertansiyon için: Yine Castleman notlarına göre, tarçının öjenol özelliği hipertansiyonu ya da yüksek kan basıncını azaltmada oldukça etkilidir. Bununla birlikte, tarçının kan basıncı özerindeki potansiyel etkisi tam ne değildir. Öjenol ve hipertansiyon arasındaki bağlantı bilimsel olarak tam anlamıyla henüz kesin değildir.

Alzheimer ve Parkinson hastalığı için: Alzheimer ve Parkinson hastalığında şuan için çaresiz iki nörolojik durum vardır. Bu sağlığın tedavisinin büyük bir kısmı semptom yönetimiyledir, bu nedenle besin programına tarçın çayı eklenebilir. Nörolojik hastalıklardan muzdarip olan kişiler önleyici olarak tarçın çayını düzenli tüketebilirler. Alzheimer hastalığının belirtilerinden dolayı sıkıntı çeken insanlar için tarçın çayında besin maddeleri mevcuttur. Parkinson hastalığını da önlemede oldukça yardımcıdır.

Diyabet için: Tip 2 diyabet hastalığını tamamen tedavi etmez fakat tarçın çayı büyük oranda hastalığı yönetmek için oldukça yardımcı olabilir. Bazı ölçülerde diyabeti azaltmak için insülin benzeri bir etkisi olduğu söylenmektedir. Bu nedenle, tip 2 diyabet hastalığı varsa eğer kan şekeri düzeylerini dengelemek için günlük olarak tarçın çayı içmek oldukça yardımcı olacaktır.

İltihaplanmanın zararlı etkileriyle savaşır: Kronik inflamasyon (iltihap) tehlikeli olabilmektedir. Parkinson, Alzheimer, kalp hastalıkları ve kanser gibi hayatı tehdit eden birçok hastalığa sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca kısırlık, obezite, diyabet, IBS, PCOS gibi diğer hastalıklara da yol açabilir. Anti inflamatuar özellikleri sayesinde tarçın çayı inflamasyonun zararlı etkileriyle mücadele edebilmektedir.

Ağız sağlığı için: Tarçın çayı ağzınızı mikroplardan uzaklaştırdığı gibi ağız sağlığını korumaya da yardım etmektedir. Dezenfekte ve anti bakteriyel özellikleri sayesinde diş eti hastalıklarını ve diş çürümelerini de önlemeye yardımcı olur. Bu da ağız hijyenine oldukça katkı sağlamaktadır. Bu nedenle ağzınızı temiz ve sağlıklı tutmak istiyorsanız her gün 1 fincan içine bal da eklenmiş tarçın çayı tüketebilirsiniz.

Hafızayı geliştirir: Bir araştırmaya göre, tarçın çayı beyin fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca hafızanın gücünü geliştirmeye bağlı olarak vücuttaki insülin seviyesini düşürür. Eğer hafızanızı geliştirmek istiyorsanız düzenli olarak tarçın çayı tüketmeyi denemelisiniz. Bu hafızayı aktif tutmak için en iyi yöntemdir.

Antioksidan: Tarçın antioksidan açısından oldukça zengindir. Antioksidanlar, sağlığı tehdit eden zararlı partiküllere karşı vücudu korumakta ve birçok kanser türüne karşı da koruyucu madde görevi görmektedir.

Kilo vermeye yardımcı: Tarçının vücut kütlesindeki değişikliklere tam olarak etki ettiği bilimsel olarak henüz tamamen onaylanmasa da birçok insan oldukça yardımcı olduğunu iddia etmektedir. Diğer yandan yapılan bazı araştırmalarda, tarçının istenilen etkinin tam tersi bir etkisi de gözlemlenmemiştir. Tarçın metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermeye yardımcı olabilmektedir. (9) Tarçın çayı kalori olarak çok düşüktür ve kilo almaya neden olan kan şekeri oranının düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

Regl dönemlerini düzenlemeye yardımcı olur: Kanın pıhtılaşmasını engelleyen etkisi sayesinde, tarçın çayı içmek regl dönemlerini düzene sokmak için evde uygulayabileceğiniz harika bir tedavidir. İki etkisi vardır: ilk olarak, eğer regl döneminiz biraz geç kaldıysa bu sürecin başlamasını tetikleyebilir. İkinci olarak ise, sahip olduğu ağrı kesici etkisi sayesinde bu süreçte çektiğiniz ağrıların azalmasını sağlayabilir.

İrritabl bağırsak sendromuyla savaşır: Tarçın çayı irritabl bağırsak sendromuna neden olan bakterileri öldürmeye yardımcı olarak mideyi de rahatlatır. İrritabl bağırsak sendromu oldukça rahatsız edici olabilmektedir. Kişiyi şişmiş ve ağır hissettiren şey sindirilmiş gıdaların bağırsaklarda sıkışıp kalmasıdır.Bu durumu ortadan kaldırmakta çok zorlanıyorsanız ihtiyacınız olan tüm bağırsak fonksiyonlarını düzeltebilecek 1 fincan tarçın çayı içmektir.

Kalp hastalıklarına engel olmaktadır: Tarçın kan dolaşımını artırıcı özelliğinin yanında kalp sağlığının da korunmasına etkisi büyüktür; tarçın tüketimi kalp hastalıkları gelişimini engellemektedir. Tarçın magnezyum açısından oldukça zengindir; bu bağ dokusunu büyümesinde ve bakımında oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

Kansere karşı korur: Tarçın çayı kanseri önlemede oldukça yardımcıdır. İçinde bulunan yüksek orandaki antioksidanlar vücudu kansere karşı korumaktadır.

Mide bulantısına iyi gelir: İçine zencefilde eklediniz 1 fincan tarçın çayı mide bulantısını önlemeye yardımcı olacaktır. Tarçın çayı mide bulantısından sıkıntı çeken kişilerde oldukça büyük ve yardımcı bir etkisi vardır.

Öksürük için: 1 fincan sıcak tarçın çayı boğazı yumuşatmakta ve tahrişi rahatlatmaktadır. Balgam sıkıntısına yardımcı olmakta ve öksürüğü pasifize etmektedir.

Kolesterolü düşürür: Tarçın çayı içmek kolesterolü düşürmek için oldukça iyi bir yoldur. Tarçın kolesterolün vücut tarafından emilmesini engelleyecek liflere sahiptir ve özellikle LDL ve kötü kolesterolü hedef alarak çalışırı. Son olarak, tarçın çayı tükettirseniz yüksek kolesterollü bir içeceğe ya da atıştırmalığa yönelmezsiniz.