Taramak saç dökülmesine sebep oluyor mu? Saça göre tarak nasıl seçilir?

Saça göre tarak seçimi nasıl olmalıdır? Saçın yıpranma sebepleri nelerdir?gibi sorular merak ediliyor. Yıpranıyor diye şikâyet ettiğiniz saçların sebebi belki de kullandığınız taraktır. Sulardan, güneş ışığına, kimyasallara ve taraklara kadar birçok şey saçın yıpranmasını etkiliyor. Uzmanlar yıpranan saçlar konusunda öncelikle yapılması gerekenin sorunun belirlenmesi olduğunu belirtiyor. Örneğin, kuru saç tipine sahipseniz saçlarınızdaki yıpranma oranı daha fazla olarak, saçlardaki canlılık kaybedilir. Bir diğer örnek olarak, oksidan kullanılarak açma işlemi uygulanan boyalı saçlarda yüksek oranda keratin kaybı oluşur ve saçlarda renk solmalarının yanı sıra ayrıca tellerin yapısında değişim görülür. Karma saç tipiniz var ise saç derisinde yağlanma oluşurken saç gövdesinde kuruluk gözükebilir.

Manda, dağ keçisi, inek, koç gibi hayvanların boynuzundan imal edilen tarakların, yaygın şekilde kullanılan plastik taraklara göre saç dökülmesini ve kepeği önlediği belirtiliyor. Plastik tarakların saçlara zarar verdiği belirtilirken saç tipine göre tarak seçmekte de fayda var. Eskiden kullanılan kemik tarakların sağlık açısından saçlara daha faydalı olduğunu belirten uzmanlar, bu taraklarda keratin olduğunu bunun da saça iyi geldiğini aktarıyor.