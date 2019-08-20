Etin en güzel hali: Tantuni

Mersin yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan tantuni sadece Mersin’de değil, birçok yörede seviliyor. Sokak lezzeti olarak da sevilen tantuni ince ince kıyılmış etleriyle, herkesin severek tükettiği lezzetler arasında. “Tantuni nasıl yapılır?” sorusunun en lezzetli yanıtı haberimizde…

20 Ağustos 2019 Salı 10:55
20 Ağustos 2019 Salı 10:55
Etin en güzel hali: Tantuni

Mersin bölgesinin nadide lezzetlerinden olan tantuni çoğunlukla sevilen bir lezzettir. Çok kolay ve pratiktir. Tantuni püf noktalarıyla yapıldığında harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Tantuni nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı haberimizde…

TANTUNİNİN MALZEMELERİ

  • 300 gram dana antrikot
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 2 adet küçük boy domates
  • 2 adet orta boy yeşilbiber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 1/4 çay kaşığı sumak
  • 1/4 demet maydanoz

SERVİSİ İÇİN:

  • 1 adet beyaz ekmek (ya da iki adet lavaş) 
  • 1/2 adet orta boy limon
  • 10 adet küçük biber turşu

YAPILIŞI

Dana antrikotu varsa fazla yağlı kısımlarını temizleyip küçük küpler ya da şeritler halinde doğrayın. Üzerini geçecek kadar soğuk su ilavesiyle kısa bir süre haşlayın.

Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız yeşil biberleri yarım ay şeklinde doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz domatesleri minik küpler halinde kesin.

Haşlama suyunu ayrı bir kenara süzüp etleri düz bir tabağa alın.

Wok tava ya da sac tavayı önceden kısık ateşte haşlanmış etleri alın. Tahta bir kaşık ya da spatula yardımıyla karıştırarak soteleyin.

Bir kenarda beklettiğiniz haşlanmış et suyundan azar azar ekleyip su buharlaşana kadar etleri kavurmayı sürdürün.

Zeytinyağı ve doğranmış yeşilbiberleri katıp etler hafif bir renk alana kadar pişirme işlemini sürdürün. Tuz ve arzuya göre kırmızı pul biber katın.

Ortadan ikiye böldüğünüz beyaz ekmeğin iç kısmını kavrulan etlerin üzerine bastırın, yağını alın.

Doğranmış domatesleri ilave ettikten sonra aralarda karıştırarak kısa bir süre daha pişirme işlemini sürdürün.

Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı incecik piyazlık doğrayın. Maydanozları incecik kıyın. Sumakla doğranmış kuru soğanı yoğurup maydanozu katın.

Hazırladığınız salata karışımını ekmeklerin içine paylaştırıp kapattıktan sonra sıcak olarak bekletmeden servis edin.

PÜF NOKTASI

Pişirme sırasında saca arada bir eklenen su ya da et suyunun amacı, sacın sıcaklığını kontrol etmek ve tantuninin sarılacağı ekmeği yumuşatmak için buhar sağlamaktır. Önceden dinlendirilmiş et kullanmayı tercih edebilir, et suyu yerine aralarda çok az miktarda su ekleyerek de ocağı ateşleyebilirsiniz. Önceden ısıtılmış wok tava yerine tantuni yapımında sac tava kullanmayı tercih edebilirsiniz.

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