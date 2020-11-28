Tansiyondan cilde kadar her derdin şifası: Avokado yaprağı

Avokado yaprağının bin derde şifa olduğunu biliyor muydunuz? Birçok kişi avokadoyu sadece tüketilen bir meyve olarak bilmektedir. Meyve veya sos olarak kahvaltıların da vazgeçilmezi olan avokadonun yaprağı da son derece şifalı. Avokado yaprağı böbrek taşının ve kumunun dökülmesine yardımcı olur, selülitlerin giderilmesini sağlar. Sözü fazla uzatmadan işte avokado yaprağının faydaları...



BEL AĞRISINI GİDERİR

Bel ağrılarını dindirir. Vücuttaki bakterilerle savaşır. İdrar söktürücü etkisi vardır. Kilo yardımcı olur. İçerisinde barındırdığı “glutathion” hücre yaşlanmasına, kilo büyütmek yardımcıdır.

YAŞLANMAYI ÖNLER



Hücrelerin yaşlanmasını önleyen avokado yaprağı aynı zamanda kanser önleme geçer. Bütün meyveler arasında protein bakımından oldukça zengindir. İçerisinde bol miktarda E vitamini barındıran avokado yaprağının çay olarak tüketilmesi için yaprakların kurutulması gerekir.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR, TANSİYONU DENGELER

Vücutta ağrıyan yerler için kas gevşetici olarak da kullanılabilmektedir. Kolesterolü düşürdüğü gibi, tansiyonu da dengeler. Vücuttaki toksinlerin ve şişkinlik yapan ödemlere yardımcı olur. Adeta demir kaynağı olarak bilinir ve yürütme sağlar.

CİLDİ CANLANDIRIR, DEPRESYONU ENGELLER

Mutluluk hormonu salgılayıp, kişiye dinçlik verir ve depresyonu ortadan kaldırır. Cildi nemlendirir ve dinç görünmesine yardımcı olur. Cilt sağlığının kaliteli ve gözenekleri temizler. Astıma iyi gelir.

BÖLGESEL YAĞLARI ERİTİR

Zayıflatmak avokado yaprağının faydaları için. Bölgesel zayıflamada oldukça faydalı bir bitkidir. Ancak formda kalmak veya fazla olan kilo kurtulmak için izlemek gerekir. Göbek eriten etkisi vardır. Kaynamış olan suya bir tatlı kaşığı kadar kurutulmuş veya taze avokado bırak atın. 10 dakika kadar kaynadıktan sonra suyu sıcakken süzün.

YATMADAN ÖNCE İÇİN

İçmeden önce yarım saat demlenmesi için iletin. Bu yeme yemek yemeğinden 3 saat sonra veya yatmadan hemen önce tüketin. Yalnız dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu işlem 5 gün tükettikten sonra 3 gün ara verilmelidir. 20 gün kullandıktan sonra 20 gün ara verin. Karışımı kullanırken tadı acı gelirse, kesinlikle çayın içerisine tatlandırıcı bir şey ilave etmeyin. Avokado yaprağı çayı mutlaka ılık olarak tüketilmesi gerekmektedir.

ZAYIFLATAN ÇAYI



Avokado yaprağı çayı için gerekli olan malzemeler kiraz sapı, taze zencefil, yeşil çay ve avokado yaprağıdır. Bütün bitkilerden bir tatlı kaşığı kadar demlemek için bardağa koyun. Sıcak suyu ekledikten sonra ağzı kapalı olarak 4 dakika bekletin. Bu çayı günde en fazla 3 fincan tüketin. Şeker eklemeden tüketirseniz, çayın daha hızlı hızlı.

Herhangi bir rahatsızlığı olanlar doktoruna danışarak tüketmelidir.