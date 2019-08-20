Ağızda dağılan tahinli kabak tatlısı tarifi

Antalya bölgesinin nadide lezzetlerinden olan tahinli kabak tatlısı özellikle kış aylarında severek tüketiliyor. Aslında çok kolay ve pratiktir. İşte, “tahinli kabak tatlısı nasıl yapılır? Tahinli kabak tatlısı tarifi…” sorusunun yanıtı…
TAHİNLİ KABAK TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1.5 kg kabuğu soyulmuş bal kabağı
- 3 su bardağı toz şeker
- 1.5 çay bardağı tahin
- 1.5 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi
TAHİNLİ KABAK TATLISI NASIL YAPILIR
- Kabakların kabuğunu soyup ince uzun parçalar şeklinde dilimleyin. Dikdörtgen fırın kabına kabakları yerleştirin. Üzerine şekeri serpin. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi gün üzerini yağlı kağıt ile örterek 160 dereceye ayarlı fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Soğuyunca üzerine tahin gezdirin. Ceviz ile süsleyip servis edin.