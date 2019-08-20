Ağızda dağılan tahinli kabak tatlısı tarifi

Antalya bölgesinin nadide lezzetlerinden olan tahinli kabak tatlısı özellikle kış aylarında severek tüketiliyor. Aslında çok kolay ve pratiktir. İşte, “tahinli kabak tatlısı nasıl yapılır? Tahinli kabak tatlısı tarifi…” sorusunun yanıtı…

TAHİNLİ KABAK TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1.5 kg kabuğu soyulmuş bal kabağı

3 su bardağı toz şeker

1.5 çay bardağı tahin

1.5 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi

TAHİNLİ KABAK TATLISI NASIL YAPILIR