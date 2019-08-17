Sofralarınızda bulunursa kansere karşı yanınızda!

Sofralarımızdan eksik etmediğimiz tahin ile ilgili yapılan araştırmalarda insan sağlığına dönük bilmediğimiz mucizevi faydalar olduğunu görüyoruz. Genelde Asya ve Akdeniz'de üretilen tahinin keşfedilmemiş faydalarını ABD'li Healthyline sitesi yaptığı araştırmayla yayınladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:00
17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:14
Sofralarınızda bulunursa kansere karşı yanınızda!

Türk mutfağında da önemli bir yere sahip olan tahin, barındırdığı yüksek besin değeri sayesinde sağlığı koruyor ve hastalıklara karşı savaşıyor. Çok sayıda vitamin, minarel ve yararlı bileşen içeren soframızdan eksik etmediğimiz bu besin, bedeni güçlendiriyor. Fosfor ve manganez bakımından zengin olan tahin, kemik sağlığını koruyor. Antioksidan kaynağı olan tahin, karaciğer hasarlarına karşı savaşıyor. Çalışmalar ayrıca tahinde bulunan bileşenlerin tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları riskini azalttığını gösterdi. Tahin, antibakteriyel özelliği sayesinde bakterilerden anti-inflamatuar bileşenler sayesinde ise iltihaplardan koruyor, ağrıları hafifletiyor.

DEMANSA KARŞI DA ETKİLİ

Yapılan çalışmalara göre, antioksidan bakımından zengin olan ve özellikle içerdiği Sesamin maddesi sayesinde tahin, bazı kanser türlerine karşı savaşıyor. Tahindeki bileşenler, kolon, akciğer, karaciğer ve meme kanseri hücrelerinin yok olmasını destekliyor. Ayrıca tümör büyümelerini de yavaşlatıyor. Bazı çalışmalar ise, tahinin beyin sağlığını koruduğu ve demans gibi nörolojik hastalıklara yakalanma riskini azalttığı görüldü.

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